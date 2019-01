Dreng med pistol skabte frygt i storcenter

En vagt i Storcenter Nord i Aarhus alarmerede torsdag klokken 18.10 Østjyllands Politi, da han havde set en ung mand gå rundt med en pistol fremme i det store indkøbscenter kun et par hundrede meter fra Aarhus Universitet.

Det skriver Østjyllands Politi i deres seneste døgnrapport.

Synet af den unge mand havde i sagens natur skabt en del utryghed hos flere af de handlende og borgere i centret. Der blev således hurtigt sendt en patrulje til stedet, og få minutter efter fik betjentene kontakt til den unge mand, som sad sammen med to venner på en bænk inde i storcentret.

Følte sig truet



De blev alle bedt om at lægge sig fladt ned på maven, hvorefter de blev visiteret. I bukselinningen på en 15-årig dreng sad der en hardball-pistol frit fremme. Han blev derfor anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden ved at skabe utryghed med pistolen.



Den 15-årige forklarede, at han følte sig truet af nogle forskellige personer, og at han derfor gik med en pistol, der kunne virke skræmmende.



Efter en tur på politistationen i Aarhus blev drengen kørt hjem, og de sociale myndigheder blev underrettet.

Se også: Butiksmedarbejder ville stoppe drengestreger: Så angreb de