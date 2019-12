Dreng omkom i brand: Ville redde familiens hund

Løb ind i det brændende hus for at hente hunden

En kun 23 måneder gammel dreng omkom i weekenden, da han pludselig løb ind i familiens brændende hus.

Ifølge brandchef Vester Cripps løb den lille dreng ind i huset for at redde familiens hund.

Tragedien fandt sted i Arkansas i USA. Der befandt sig tre voksne og to børn i huset, da branden brød ud. Ifølge NBC News forsøgte de voksne at bekæmpe ilden og tilkalde hjælp, da Loki Sharp i et ubemærket øjeblik løb ind i det brændende hus.

Drengens far Kurtis Sharp har lagt et rørende opslag ud på Facebook. Her skriver den ulykkelige far: 'Tag aldrig dine børn for givet. Nyd hvert et vågent øjeblik med dem'.

Den lokale brandchef oplyser, at branden formentlig er opstået i hjemmets elektriske system.