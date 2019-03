Dreng smidt ud af skole: Satte ild til toiletrulle

En 16-årig dreng fra Mulernes Legatskole i Odense er torsdag blevet smidt ud af skolen, efter at han er blevet sigtet for forsætlig ildspåsættelse

En 16-årig dreng er torsdag blevet smidt ud af gymnasiet Mulernes Legatskole i Odense, efter at han er blevet sigtet for ulovlig ildspåsættelse på skolens område.

Det fortæller rektor Torben Jakobsen til Ekstra Bladet.

Drengen var ifølge skolens ledelse og Fyns Politi onsdag årsag til, at alle skolens 800 elever og mange ansatte måtte evakueres. Det skete, da drengen ifølge den sigtelse, som politiet nu retter mod ham, stak ild til en rulle toiletpapir under et besøg på et af skolens toiletter midt i en time.

- Vi frygtede en overgang, at det var ledningsnettet, der brændte, og det var det, der gjorde, at vi evakuerede skolen. Det viste sig heldigvis, at det alene var en rulle toiletpapir, der brændte. Den havde fået fat i noget plastik, der smeltede, siger skolens rektor Torben Jakobsen til Ekstra Bladet.

- Det er helt utroligt, at sådan en lillebitte ting kan udvikle sådan en lugt, siger Torben Jakobsen videre.

Fanget på kamera

Skolen fandt rimelig hurtigt ud af, hvem den mistænkte ildspåsætter var. Det viste sig, at overvågningskameraer på skolens fællesarealer havde fanget drengen, fra han forlod sin klasse og begav sig på toilettet.

- Det kunne i øvrigt også bekræftes af underviserne, som vidste, at drengen havde forladt klassen, siger Torben Jakobsen.

Herefter blev politiet tilkaldt. Drengen er siden blev sigtet og har ikke kunnet give nogen rimelig forklaring på, at der er gået ild i toiletpapiret.

Hans påståede handling fik torsdag den konsekvens, at han er blevet smidt ud af skolen. Det skete efter et møde med drengen og hans forældre samt efter, at skolen har været i dialog med uddanneslesvejledere og de sociale myndigheder i Odense Kommune. Uddannelsesvejlederne har ifølge Torben Jakobsen forsøgt at hjælpe drengen til at komme i gang med en anden uddannelse.

- Vi kan ikke have en elev gående, der sætter ild til skolens inventar, forklarer Torben Jakobsen.

Havde dæmoner at kæmpe med

Torsdag har rektor orienteret drengens klassekammerater om det passerede og skolens håndtering af sagen. Skolens øvrige elever og ansatte har også modtaget en orientering, fortæller rektoren.

- Drengen har desværre haft nogle dæmoner at kæmpe med, siger Torben Jakobsen til Ekstra Bladet.

Efter det skete glæder Torben Jakobsen sig over, at det ikke gik værre.

- Vi fik afprøvet vores alarmberedskab, der fungerede upåklageligt, siger han.

Mulernes Legatskole i Odense har næste år 300 års jubilæum.