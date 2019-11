Drenge blev passet op og fik stjålet halloween-slik

En gruppe større drenge kunne ikke holde fingrene for dem selv og stjal slik fra mindre børn

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En (u)hyggelig halloween-aften sluttede brat for en flok udklædte drenge med favnene fulde af slik, da de torsdag aften blev passet op af nogle større drenge, som ville have fat i deres godter.

Omkring klokken 19 blev en gruppe af 10-12-årige passet op af en gruppe af ældre drenge, som fratog dem deres slik på Johan Mantzius Vej i Birkerød.

En af de forurettede drenges far anmeldte episoden til politiet, skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Under en time senere var den gal igen, da syv 12-årige drenge blev passet op af 10-11 drenge, der var nogle år ældre end dem og som opførte sig voldsomt.

Her fik en af drengene udover slikket også stjålet sin pung og en anden en knytnæve i hovedet.

Det fortæller politikommissær ved Nordsjællands Politi Bruno Vitting-Hansen til Ekstra Bladet.

- Det er bekymrende, at unge mennesker, der er i godt humør og rasler lidt slik, ikke kan gå i fred. Det er en ærgerlig sag, siger han.

Politiet undersøger, om der er en sammenhæng mellem de to episoder.

- Sammenfaldet er, at det i begge tilfælde er en gruppe af mindreårige, der passer yngre drenge op, men det er for tidligt at konkludere, om der er tale om den samme gruppe, siger politikommissæren.