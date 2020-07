Drenge fængsles for overfald på nøgenbadere

Vestre Landsret har onsdag bestemt, at tre drenge alligevel skal fængsles efter et overfald på to nøgenbadere, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. De tre blev tirsdag løsladt af byretten i Viborg.

To mænd i 20'erne spurgte natten til søndag en tilfældig pige, om hun ville med ud og nøgenbade i søen ved Snævringen i Sejs. Det ville hun ikke, og da mændene kom op af vandet, blev de overfaldet.

Den ene blev stukket i maven med kniv, den anden i baglåret. Derudover blev de slået.

Politiet anholdt efterfølgende tre drenge på 15 og 16 år. En fjerde dreng på 14 år er også mistænkt. Hans sag behandles af de sociale myndigheder, da han på grund af sin alder ikke kan straffes. En femte dreng er eftersøgt.

Da Retten i Viborg tirsdag behandlede sagen, vurderede dommeren, at mistankegrundlaget mod de tre ikke kunne bære en varetægtsfængsling, og derfor blev de løsladt. Den kendelse valgte anklagemyndigheden at kære til landsretten.

Her var man af en anden opfattelse end byretten, og de tre blev igen anholdt og er nu fængslet i foreløbig fire uger.