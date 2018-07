Drenge mistænkt: Stak ild på skole og bil i grusgrav

Politiet i Syd og Sønderjylland er lige nu ved at foretage anholdelser af en 16-årig og en 14-årig dreng fra Varde-egnen, som mistænkes for tyveri og to tilfælde af brandstiftelse.

- Vi er netop nu på vej ud for at anholde drengene, som herefter vil blive afhørt. Vi har tidligt fredag morgen anholdt og afhørt en anden 16-årig dreng, oplyser politikommissær Peder Jessen, der er leder af lokal efterforskning nordvest.

De tre drenge mistænkes for at have stukket ild på Lunde Skole i Lunde ved Varde torsdag sidst på eftermiddag. Ved et tilfælde blev drengene afsløret af en mand, som først slog alarm til politiet og derefter gik i gang med at slukke ilden i en skraldespand, som stod under skolens udhæng.

- Manden genkendte de tre gerningsmænd, som flygtede fra stedet på en knallert, oplyser Peder Jessen.

Ild på bil

Torsdag blev der i Varde stjålet en bil, som tidligt fredag morgen blev kørt ud i en grusgrav ved Nørre Nebel og antændt. Bilen - en Peugot 107 - udbrændte.

- Vi mener, at drengene også står bag dette forhold, siger politikommissæren til Ekstra Bladet.

Politiet blev allerede torsdag kontaktet af moderen til den ene af de 16-årige drenge. Hun fortalte, at drengene formentligt kørte rundt i en stjålet bil.

- Moderens henvendelse førte til, at vi kunne koble de to forhold sammen, oplyser Peder Jessen.

Drengene, som politiet netop nu er ved at anholde, vil blive løsladt efter endt afhøring.