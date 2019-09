Drenge på 7 og 12 år truer kvinde med kniv og stjæler bil

To små drenge røvede lørdag 21. september en kvinde i 60'erne, og nu beder politiet om hjælp til at finde dem

Politiet beder nu om hjælp i en meget speciel sag fra England.

Lørdag 21. september blev en kvinde i 60'erne truet med kniv i en indkørsel på Westbury Road i Ipswich af nogle røvere, som ville have hendes bil. Det fik de, og de forlod gerningsstedet i bilen.

Det specielle ved sagen er bare, at de to røvere ifølge kvinden var to små drenge på omkring 7 og 12 år.

De to drenge gik angiveligt hen til bilen, hvorefter en af dem åbnede døren og truede kvinden med en kniv, mens de bad hende om at forlade bilen. Det gjorde hun, og de unge røvere slap derefter væk i bilen.

Det fremgår ikke, om det var den 12-årige eller den syvårige dreng, som kørte bilen.

Efterlyser vidner

Siden røveriet fandt sted, er det ikke lykkedes for Suffolk Police at finde de to små gerningsmænd, og derfor har de nu udsendt en pressemeddelelse med en beskrivelse af drengene, så de kan få hjælp til at finde dem.

Den rystede kvinde beskriver den første gerningsmand som værende af hankøn, omkring 12 år gammel, lille af bygning, mellem 147 og 157 centimeter høj, mørkhåret og med mørke øjne. Han havde desuden en flere-farvet t-shirt på og blå shorts.

Den anden gerningsmand beskrives som hankøn, omkring syv år gammel, af kraftigere bygning, mellem 142 og 154 centimeter høj, mørkhåret og med mørke øjne. Han var klædt i en blå, opknappet skjorte og mørke shorts, da røveriet fandt sted.

Bilen er en rødbrun Mazda 5 Takara, og politiet leder nu efter vidner, som har set bilen køre fra stedet, eller som har set gerningsmændene.

Ifølge Daily Mail er bilen efterfølgende blevet fundet, mens de små røvere stadig er på fri fod.

Kvinden led ingen fysiske skader under røveriet, men hun blev rystet af situationen.