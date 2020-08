Drenge pågrebet: Bigballer futtet af i flammehav

To drenge på 14 og 17 år i politiets søgelys efter udrykning til voldsom brand i stor bigballe-halmstak ved Viborg - landmand er to gange tidligere været udsat for påsatte brande

Grove drengestreger eller selvantændelse.

Midt- og Vestjyllands Politi er her til morgen i fuld gang med at efterforske, hvad der lå bag en voldsom brand i en halmstak med op imod 100 bigballer sent søndag aften på en mark nord for Viborg.

Det oplyser Henrik Thomassen, politikommissær i Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi går indtil videre ud fra, at der er tale om en påsat brand. Vi har taget fat i to knægte på 14 og 17 år, som bagefter dukkede op, mens brandvagterne var derude. De blev anholdt over midnat en time efter det første alarmopkald, og den ældste af dem har nu været til afhøring, forklarer Henrik Thomassen.

Anholdt: 'Jeg var nysgerrig'

Politikommissæren oplyser, at der i løbet af sommeren har været to uopklarede, påsatte halmbrande på eller ved den samme ejendom, og den landmand, der ejer matriklen, har derfor på myndighedernes opfordring installeret video-overvågning.

- Nu skal vi kigge nærmere på video-materialet. Den 17-årige har forklaret, at han var på stedet, fordi han var nysgerrig. Men vi hæfter os ved, at han også blev set på stedet efter en af de tidligere brande, siger Henrik Thomassen, som fortæller, at den unge, hidtil ustraffede mand endnu ikke er blevet konfronteret med en sigtelse.

- Det kan komme. Den 14-årige dreng, som var med ham, er under den kriminelle lavalder, så han er leveret tilbage til den døgninstitution i lokalområdet, hvor de begge to har opholdt sig, siger politikommissæren.

Gnister er usandsynlige

Henrik Thomassen har ingen oplysninger om et muligt motiv, og det er også uklart, om der kunne være en relation mellem den ramte landmand og de to teenagere.

Bigballerne har i et stykke tid været placeret på en nedpløjet mark, der ligger et stykke fra nærmeste vej. Det er derfor usandsynligt, at det kunne være gnister fra forbibasserende køretøjer, der antændt halmen.

På et tidspunkt var det let fængelige materiale fuldstændig omsluttet af flammer, og personale fra Midtjysk Brand & Redning måtte sætte en kontrolleret afbrænding i værk for at undgå at flammerne bredte sig.

Røgen og ilden kunne angiveligt ses flere kilometer væk.

Ingen personer har lidt overlast, og der er heller ingen meldinger om skader på bygninger eller køretøjer i området mellem Aalborgvej og Nordre Ringvej.