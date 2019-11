Drev hælercentral: 34-årig skal to år i fængsel

En 34-årig mand fra Aarhus er ved Retten i Aarhus blevet idømt to års fængsel i en stor hælerisag, hvor den 34-årige erkendte 19 forhold af hæleri og forsøg på hæleri af varer til en samlet værdi på 1,1 millioner kroner.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden drev ifølge politiet en form for hælercentral og blev i marts anholdt i en større, koordineret aktion, hvor der også blev ransaget på en adresse, hvor den 34-årige opbevarede sine hælervarer.

Under ransagningen fandt politiet blandt andet 31 bærbare computere, som var stjålet fra en skole i Horsens Kommune. Der blev også fundet 22 iMacs stjålet fra en højskole i Skive.

Desuden havde han 10 bærbare computere fra to skoler i Silkeborg og 75 stiksweaters, som han havde stjålet fra en bil i Aarhus.

Derudover fandt politiet mængder af mærkevare-tøj, som stammede fra tyveri og indbrud i butikker på Aarhus-egnen.

I alle forhold, hvor politiet har kunnet fastlægge gerningsstedet, er varerne leveret retur til de retmæssige ejere.

Det kom frem i retten, at politiet via aflytning og ransagning af mandens telefon havde fastlagt en del øvrige forhold, hvor den 34-årige havde købt eller videresolgt tyvekoster i form af elektronik og designerlamper.

Her er det imidlertid ikke lykkedes politiet at finde tyvekosterne igen.

Sagen kørte som en tilståelsessag. Retten takserede det hele til at skulle koste to års fængsel, hvoraf de 183 dage er en reststraf fra en tidligere dom.

Anklager Cathrine Brunsgaard Jacobsen fortæller til Ekstra Bladet, at hun er tilfreds med dommen set i lyset af, at politiet har lagt et omfattende efterforskningsarbejde i sagen.

- Hæleriet har haft et omfang, som gør, at der er tale om særlig grov beskaffenhed. Det afspejles også i dommen, siger Cathrine Brunsgaard Jacobsen.

Hun har ikke over for Ekstra Bladet kunne oplyse, om der er sigtet nogen personer for selve tyverierne.

Den 34-årige modtog dommen.