Dropper efterlysning: Far og søn i ulykke

Siden søndag aften har en 62-årig mand fra Brande og hans fireårige søn været forsvundet.

Midt- og Vestjyllands Politi udsendte derfor mandag formiddag en efterlysning på far og søn, idet der var 'grund til at tro, at han kunne finde på at gøre skade på sin fireårige søn'.

Omkring 12.15 mandag oplyser politiet dog, at efterlysningen ikke længere er aktuel. Det skyldes, at manden og hans søn har været involveret i en færdselsulykke nord for Engesvang, oplyser politiet.

Politiet har foreløbig ikke yderligere oplysninger om ulykken.

Efterlysningen kom, fordi drengens mor frygtede for hans liv. Hun havde sidst talt med ham mandag morgen.

Blandt andet Forsvaret har været involveret i eftersøgningen efter de to med hjælp fra en helikopter.

