DSB-ansatte truet på livet: Så gik sigtet mand efter dommeren

En 41-årig mand var i grundlovsforhør i Retten i Helsingør mandag sigtet for at have truet personalet på et Øresundstog søndag aften med at dræbe dem med en kniv og skyde dem med en pistol.

Grundlovsforhøret blev dog noget dramatisk, da den sigtede mand truede dommeren meget groft verbalt, og det betød, at manden måtte føres ud af retslokalet.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Nægtede at rejse sig

Den sigtede rejste sig blandt andet ikke op, da dommeren kom ind i lokalet, som er normalt kutyme. Noget undrende spurgte dommeren, hvad årsagen var. Ifølge Helsingør Dagblad svarede den sigtede blandt andet, 'at han sjældent rejser sig for folk, som burde henrettes koldblodigt'.

- Du har ikke de menneskelige gener, vi kan bruge i fremtiden, kan jeg se på dit ansigt, og derfor må du dø, ærede dommer, sagde den sigtede blandt andet til dommeren ifølge Helsingør Dagblad.

Ved grundlovsforhøret kom det frem, at den sigtede havde vist truende adfærd på strækningen mellem Helsingør Station og Snekkersten Station søndag aften, da han nægtede at vise kontrolløren sin billet til hans hund, som han havde købt.

Da kontrolløren ville ringe til politiet, truede han kontrolløren med at dræbe ham med en hobbykniv samt to andre DSB-medarbejdere på livet.

Manden steg af på Snekkersten Station, hvor en politibil ventede på ham og anholdte ham.

Da dommeren skulle læse kendelsen op i grundlovsforhøret, blev den sigtede lukket ind igen, men her protesterede han også højlydt.

Ikke taget stilling til yderligere sigtelser

Anklager Stella Christiansen fortæller til Ekstra Bladet, at hun går ud fra, at han nægter sig skyldig i sigtelserne, men den sigtede var ikke så interesseret i at tale med sin forsvarer.

- Den sigtede ønskede ikke at tale med sin forsvarer ved grundlovsforhøret, men jeg går ud af fra, at han nægter sig skyldig, selvom han ikke sagde det direkte, siger Christiansen til Ekstra Bladet.

Anklageren oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er taget stilling til, om der vil komme yderligere sigtelser mod den 41-årige mand på baggrund af truslerne mod dommerne i grundlovsforhøret.

Den sigtede mand er tidligere dømt i en lignende sag mod en bibliotekar og en kvinde på gaden. Det kostede ham 40 dages fængsel mellem maj og juni.

Manden er nu varetægtsfængslet de næste 13 dage, før sagen fortsætter 17. september.

Forsvareren foreslog, at manden skulle i lægebehandling i stedet, men den 41-årige kunne ikke tage stilling til, om han ville have en mentalundersøgelse.