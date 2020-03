DSB kræver 54.750 kroner: Mand kørte uden billet 73 gange

En 28-årig mand fra Skælskør har været mere end almindelig dårlig til at købe billet forud for sine togrejser med DSB.

Det viser en opgørelse, som DSB har foretaget, og som danner grundlag for en retssag, der i næste uge skal afvikles ved Retten i Næstved.

Her vil DSB forsøge at få en dommer til at fastslå, at den 28-årige skylder DSB 54.750 kroner for ikke færre end 73 togrejser, som manden ifølge DSB har foretaget.

I alle tilfældene har en kontrollør på et tog et sted i Danmark udskrevet en såkaldt kontrolafgift til manden. En kontrolafgift er på 750 kroner og bliver givet til en passager, som af den ene eller anden årsag ikke har billet.

De mange togture er ifølge retsmødebegæringen sket i perioden mellem 3. maj 2017 og 22. december 2018. DSB hævder at manden ikke har betalt så meget som en krone.

Det er også derfor, at sagen nu havner foran en dommer.

Hos DSB oplever man fra tid til anden passagerer, som spekulerer i ikke at ville betale. Underdirektør Aske Wieth-Knudsen fortæller til Ekstra Bladet, at DSB ser med stor alvor på systematisk snyd.

- I sådanne situationer indgår vores inkassofirma en dialog med kunden om en frivillig afdragsordning. Hvis det ikke er muligt at indgå en aftale med kunden, anlægger vi et civilt søgsmål med henblik på at inddrive pengene nu eller på sigt, hvis kunden får et arbejde og evne til at betale. Endelig har vi mulighed for at foretage lønindeholdelse i det offentlige system, siger Aske Wieth-Knudsen til Ekstra Bladet.

DSB befordrer hver dag cirka en halv million passagerer.