DSB: Seks dræbt i togulykke på Storebæltsbroen

Seks mennesker er omkommet i en togulykke på Storebæltsbroen onsdag morgen. Det oplyser DSB til Ekstra Bladet.

'Fyns Politi kan nu bekræfte, at flere mennesker har mistet livet i togulykken på lavbroen over Storebælt. Politiet har lige nu ikke yderligere oplysninger om de dræbte eller om antallet af omkomne', lød det, kort før DSB valgte at sætte tal på de dræbte.

Et lyntog på vej fra Fyn til Sjælland med 131 passagerer og tre medarbejdere blev omkring klokken 7.30 ramt af dele fra et godstog, som kørte i den modsatte retning.

Det fik lyntoget til at bremse hårdt op.

De seks omkomne var alle passagerer.

Onsdag formiddag er der fortsat et stort antal redningspersonale på Storebæltsbroen, og der er oven på ulykken oprettet et krisecenter i Nyborg Idrætspark.

'Pårørende til togpassagerer fra ulykken på Storebæltsbroen kan ringe på telefon 9697 0000 for at få nærmere oplysninger om deres pårørende. Man skal ikke ringe til Odense Universitetshospital', oplyser Fyns Politi på Twitter.

Banedanmark oplyste tidligere på morgenen til Ekstra Bladet, at dele af taget af en godsvogn med øl ifølge deres meldinger ramte toget, der derfor forulykkede.

I samme øjeblik igangsatte man alt beredskab, som er blevet sendt af sted fra både Sjælland og Jylland. Banedanmark oplyser, at Havarikommissionen også er aktiveret og vil foretage den endelige undersøgelse, som vil fastslå, hvad der var skyld i ulykken, som har kostet flere tilskadekomne.

DSB oplyste tidligere på morgenen, at otte personer var kommet lettere til skade:

'I forbindelse med toguheld på Storebæltsbroen kan broen være lukket for biltrafik i længere tid, og vi opfordrer derfor trafikanter til at holde sig opdateret på trafikinfo.dk før afrejse. Ukendt tidshorisont for genåbning', skriver Vejdirektoratet på Twitter.

