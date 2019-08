DTU evakueret: Politi og beredskab er massivt til stede

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Hovedstadens Akutberedskab og Nordsjællands Politi er massivt til stede med slukningskøretøjer og en særlig kemienhed ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU, i Lyngby nord for København.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Klokken 16.14 får vi en anmeldelse fra en medarbejder på DTU, der mener at kunne lugte noget fra en gasflaske. Det viser sig at være en 50 liters stålflaske, der indeholder nogle gasser, som er eksplosive ved antændelse, oplyser vagtchef Daniel Cunneely til Ekstra Bladet.

Cirka 100 personer er blevet evakueret fra bygningen, hvor gasflasken står.

Ingen grund til bekymring

Der er intet gasudslip, og beboere i området skal derfor ikke være bekymrede.

- Flasken står i et rum, der er beregnet til at have dem, og derfor er selve fareområdet isoleret til bygningen, siger vagtchefen.

Ifølge Hovedstadens Beredskab er ingen personer kommet til skade.

På Twitter skriver Region Hovedstadens Akutberedskab samt Beredskab Øst, at de er til stede på DTU.

@BeredskabOest er massivt tilstede med slukningskøretøjer og særlig kemienhed på #DTU ifbm. en hændelse, som aktuelt udgør en særlig fare. Berørte område er evakueret. Nærmere information følger...#bersodk https://t.co/0psoGwVsrr — Beredskab Øst (@BeredskabOest) August 22, 2019

En særlig trailer, som er beregnet til håndtering af en eksplosiv gasflaske, skal hentes fra Taulov til Lyngby, oplyser operativ chef i Beredskab Øst Rasmus Storgaard til Ekstra Bladet. Transporten af traileren vil ske under politieskorte.

Vi venter jer med længsel @TrekantBrand — Beredskab Øst (@BeredskabOest) August 22, 2019

Politi og beredskab vil være til stede i området frem til klokken 20-21.

En beboer i området fortæller til Ekstra Bladet, at 10-15 brandbiler holdt ved DTU, da bygningen blev evakueret.

Torsdag aften klokken 19 er der kun en enkelt tilbage.

Ekstra Bladet følger sagen ...