Dukke udløste stor redningsaktion

Det viste sig, at der var tale om en dukke og ikke et menneske, da Østjyllands Politi søndag morgen igangsatte en større redningsaktion for at redde en person i vandet ved Gjerrild Nordstrand nær Grenaa.

Flere borgere havde anmeldt, at de havde set noget, der lignede en livløs person i vandet. Det fik redningsmandskab i form af politi, kystredningstjeneste og Beredskab og Sikkerhed til at rykke ud, og en båd sejlede afsted for at nå ud til personen.

- Vi er fremme på stedet på ganske få minutter. Der bliver tilkaldt en del beredskab, fordi vi jo tror, at der er tale om en rigtig person i vandet, fortæller pressemedarbejder ved Østjyllands Politi Jakob Christiansen til Ekstra Bladet.

Dukke med tøj på

Da båden nåede frem, viste det sig dog, at skikkelsen i vandet var en oppustelig dukke, der var iklædt tøj.

- Dem, der er ombord på båden, henter dukken op fra vandet og sejler den ind, siger Jakob Christiansen.

Østjyllands Politi fandt frem til, at den tøjklædte dukke kom fra et arrangement, en gruppe studerende havde holdt på stranden aftenen inden.

En 24-årig kvinde forklarede til politiet, at hun havde bundet en sten om dukken og sat den ud i vandet for at skræmme sine medstuderende. Bagefter havde hun glemt at tage dukken op af vandet.

Østjyllands Politi oplyser, at kvinden kan se frem til en sigtelse for misbrug af faresignal og muligvis en større regning for redningsaktionen.

- Jeg ved ikke, nøjagtig hvad en eventuel bøde kommer til at være på, men det bliver en stor bøde, når der bliver igangsat en så stor redningsaktion, siger Jakob Christiansen.