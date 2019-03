Dukkede aldrig op i skole: Rebecca forsvundet i 16 dage

I mere end 14 dage har Berlin været rystet af et mysterium.

Hvad er der sket med 15-årige Rebecca Reusch?

Om morgenen 13. februar forsvandt pigen fra sin søsters hjem i bydelen Neukölln, hvor det var meningen, at hun skulle have været i skole. Men hun dukkede aldrig op, og så kontaktede familien myndighederne.

Rebecca Reusch blev sidst set af sin søster, der forlod deres hjem tidligt for at tage på arbejde. Her var Rebecca Reusch på besog og sov på en sofa på et værelse, mens søsterens mand også stadig var hjemme. Derfor peger pilen nu på ham.

Politiet meldte torsdag ud, at de har anholdt en person, der ifølge Bild er identisk med søsterens mand. Det er fortsat uklart, hvorfor han er under mistanke, men politiet skriver, at han er sigtet for drab.

Im Fall der vermissten 15-jährigen #Rebecca haben die umfangreichen Ermittlungen unserer 3. Mordkommission den Verdacht einer Straftat erhärtet. In diesem Zusammenhang wurde heute eine Person festgenommen. Die Vernehmung und die Ermittlungen dauern an.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 28. februar 2019

Ifølge Bild har søsterens mand forklaret til politiet, at han kom hjem fra en fest klokken 05.45, og da han tjekkede til sin kones søster klokken 08.30, var hun væk.

Flere gange tidligere er han blevet afhørt af politiet, men nu er der angiveligt sket noget, der har fået politiet til at anholde ham.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at Rebecca Reusch er blevet slået ihjel, men der er stadig et håb. Politiet har endnu ikke fundet hendes lig, så der er en teoretisk chance for, at hun stadig lever.