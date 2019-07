Dukkede op under nedrivning: Antik pistol kostede fængsel

Det kom til at koste en 21-årig mand seks måneders fængsel, at han valgte at tage en 131 år gammel pistol, samt forskellig typer af ammunition med hjem fra sit arbejde som nedriver.

Den dømte blev anholdt i maj måned efter at politiet i forbindelse med en ransagning af mandens lejlighed fandt de ulovlige ejendele.

Historisk sag

Den 21-årige fortalte i retten, at han var kommet i besiddelse af våbnene i forbindelse med sit arbejde som nedriver i sin onkels virksomhed i starten af 2019.

De to havde sammen stået for nedrivningen af et hus i Birkerød, som i 2015 var rammen om danmarkshistoriens største fund af våben hos en privatperson.

Våbenfund i 'Spøgelseshuset' slår alle rekorder

En 49-årig mand blev dengang anholdt for besiddelse af mere end 1000 forskellige typer af våben og våben-tilbehør samt 1,4 tons ammunition, som han havde opbevaret både i det pågældende hus samt hos sin mor.

Våbensamleren blev i 2017 dømt til behandling på en psykiatrisk afdeling.

Den 21-årige forklarede, at huset både flød med skrald, våben og ammunition, da nedrivnings-arbejdet begyndte. I løbet af den tid, de arbejdede på huset, kørte hans onkel flere gange til politiet for at aflevere våben, ammunition samt forskellige typer af våben-tilbehør, som de stødte på undervejs.

Forglemmelse

En enkelt plastikpose indeholdende de effekter, som han onsdag altså blev dømt for besiddelse af, blev dog ved en fejl ikke afleveret, da onklen kørte til politiet. Derfor valgte den 21-årige at tage posen med sig hjem.

Ifølge hans egen forklaring havde han tænkt sig at kontakte politiet for at aflevere genstandene, men fik det ikke gjort, da han i den pågældende periode havde travlt med en syv-dages arbejdsuge mens han samtidig stod for at hjælpe sin mormor med dagligdags-gøremål.

Efter at have haft indholdet af posen liggende på sit værelse i en måneds tid blev våben og ammunition så fundet af politiet, i forbindelse med en ransagning af lejligheden på baggrund af en mistanke om salg af narko fra adressen.

Politiet fandt dog ingen beviser på, at der skulle have foregået narko-salg i lejligheden under ransagningen, men stødte altså i stedet på de ulovlige våben fra hjemmet i Birkerød.

Antik pistol

Den 21-årige har siddet varetægtsfængslet siden midten af maj, og han blev derfor løsladt efter dommen, fordi kun tre måneder af straffen skulle afsones, resten af dommen er betinget.

Dommeren lagde i sin afgørelse vægt på, at ni-millimeter pistolen var fremstillet helt tilbage i 1888, og at den ammunition, som også var i lejligheden, ikke passede til pistolen.

Desuden var den 21-årige ikke tidligere straffet og har ifølge anklagemyndigheden ikke nogen tilknytning til kriminelle miljøer.

Anklageren havde ellers krævet den 21-årige fængslet i to år, men den vurdering var retten på Frederiksberg altså ikke enig i.

Den 21-årige modtog dommen.

