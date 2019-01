Dummere end politiet tillod: Prøver at stjæle cykel her!?

Bevidst - eller ubevidst - om et tydeligt skilt af en vis størrelse og et overvågningskamera, gav en mand sig det til trods mellem jul og nytår i kast med at stjæle en cykel uden for politistationen i den lille by Gladstone i amerikanske Oregon.

Tyven måtte dog hurtigt veksle den den forsinkede julegave, han havde i sigte, til en plads på ordensmagtens 'naughty list'.

Det viser optagelserne fra stedet, hvor tyven, bevæbnet med en boltsaks, går til angreb på cykellåsen.

Alt imens kunne to betjente stille og roligt overraske manden, der havde afsløret sig selv på deres monitorer inde på stationen, beretter det lokale nyhedsmedie KOIN TV.

Manden forsøgte i første omgang at flygte, men overgav sig og blev hurtigt anholdt, efter at en af betjentene havde konfronteret ham med en såkaldt strømpistol.

Episoden fandt sted 27. december.