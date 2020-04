Dumpede 124 designerstole på rasteplads: Nu har 30-årig fået dom

En 30-årig mand fra Åbyhøj skal 10 måneder i fængsel for sin rolle i et bemærkelsesværdigt tyveri fra Thorsager Kirke ved Rønde.

Det er resultatet af en retssag ved Retten i Randers, hvor manden blev dømt for hæleri af særlig grov beskaffenhed, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 30-årige blev dømt for at være i besiddelse af 124 Kaare Klint-designerstole, som forsvandt fra kirken natten i 10. oktober i fjor. Solene, der er flere tusinde kroner værd pr. styk blev fundet nogle dage efter på to forskellige rastepladser. Halvdelen blev fundet på en rasteplads vest for Aarhus. Den anden halvdel lå i en stjålet varebil på en rasteplads på Djursland.

Under efterforskningen har politiet fået tip om, at stolene blev omlæsset på pendlerpladsen Korslund ved Rønde. Tippet kom, efter at tyveriet var blevet omtalt i pressen - blandt andet i Ekstra Bladet.

Ud fra blandt andet teleoplysninger og andre digitale spor fandt efterforskerne ud af, at den 30-årige var på rastepladsen den pågældende nat.

I retten erkendte den 30-årige, at han have taget imod de stjålne stole. Han modtog dommen på stedet. Den 30-årige ønskede dog ikke at fortælle, hvem han havde fået stolene fra.

Det er politiets teori, at den hurtige indsats gjorde, at gerningsmændene følte et vist pres.

- Det er blandt andet derfor, de endte med at smide stolene af, siger politikommissær Anders Schouby fra Østjyllands Politi.

Det er aldrig lykkedes politiet at finde de personer, der rent faktisk stod for indbruddet i kirken og tyveriet af stolene.

Efter indbruddet blev der efterlyst i alt 143 stole – det viste sig dog senere, at det rette antal var 124. Alle stole er derfor kommet retur til kirken.

'Kirkestolen' blev første gang lavet til Grundtvigskriken på Bispebjerg, der blev indviet i 1940. Siden blev stolen så populær, at andre kirker investerede i den.

Og da man restaurerede Thorsager Kirke i perioden mellem 1950 og 1952, blev der også købt 192 stole af typen til kirkerummet. Sognepræst Jørgen Gleerup fortalte dagen efter tyveriet til Ekstra Bladet, at det ikke bare er hvilken som helst stol.

- Vi har mistet vores rum, hvor folk gennem årene er kommet og har delt deres glæder og sorger. Det er vi ualmindeligt kede af, sagde Jørgen Gleerup.

Dengang anslog han over for Ekstra Bladet, at hver stol repræsenterede en handelsværdi på mellem 6000 og 8000 kroner.