Dykker omkommet efter konkurrence i Storebælt

En dykker, som forsvandt under et stævne i Storebælt, er afgået ved døden på hospitalet. Det bekræfter Mikkel Kjærgaard, vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

- Han er beklageligvis afgået ved døden. Jeg ved, at der blev arbejdet på ham, efter at han blev reddet op, og at han på Rigshospitalet blev erklæret død.

- Det skal undersøges nærmere, hvad der skete, siger han.

Det er en 31-årig mand fra Portugal, som har mistet livet, og hans pårørende er underrettet.

Dykkeren blev meldt savnet søndag eftermiddag, hvor eftersøgningen startede klokken 13.00. Kort efter klokken 13.17 blev han fundet og fløjet til Rigshospitalet, hvor hans liv ikke stod til at redde.

Ifølge Dansk Sportsdykker Forbund var den 31-årige en meget erfaren dykker.

Han har de seneste tre år været med til at vinde nationale mesterskaber, og han blev ifølge forbundet regnet for at være blandt de bedste atleter i verden inden for sin sport.

Deltog i internationale mesterskaber

Den 31-årige mand var portugiser og havde deltaget i Europa- og Afrikamesterskabet i undervandsjagt. Det er en stor sportsbegivenhed, som Dansk Sportsdykkerforbund havde fået værtskabet for.

- Vi er alle meget berørte af det, der er sket. Vi kan ikke huske, at der er nogen, der er kommet til skade under en konkurrence i den her sport. Og det er første gang, vi afholder det her mesterskab i Danmark. Det er meget, meget trist, siger Jesper Risløv, formand for Dansk Sportsdykkerforening.

Mesterskabet er nu blevet aflyst grundet de tragiske omstændigheder. Jesper Risløv fortæller, at alle ved mesterskabet er meget berørte over dødsfaldet.

- Det er jo den absolutte verdenselite, der deltager her, og det er jo ikke så stor en gruppe. Der kender man hinanden på kryds og tværs i det her sportslige miljø. Og det har berørt alle dybt, siger Jesper Risløv.

Sportsdykkere hjalp med ved redning

- Lige pludselig bliver alle kaldt sammen og får besked om, at de skal op af vandet. Så blev konkurrencen indstillet og aflyst. Beredskabet var lynhurtigt og meget effektivt, siger Jesper Risløv.

I forbindelse med eftersøgningen blev der blandt andet brugt en helikopter og et skib fra forsvaret, ligesom der også deltog to skibe fra Marinehjemmeværnet. Det var dog også nogle af sportsdykkerne, som hjalp med til at hive den nu afdøde op af vandet, forklarer Jesper Risløv. Alle er blevet tilbudt krisehjælp.

Der er også startet en efterforskning, som vil fastslå den præcise dødsårsag.

- Vi går i gang med vores efterforskning. Vi undersøger hans udstyr, og så afhører vi dem, som han har været sammen med, sagde vagtchef Henrik Karlsen tidligere søndag eftermiddag til Ekstra Bladet.