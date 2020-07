Dykkere finder Ferrari

At der kan ligge køretøjer på bunden af havnen i en storby er ikke usædvanligt, men det er ikke hverdagskost at finde en Ferrari under vand.

Ikke desto mindre var det, hvad dykkere opdagede på bunden af Amsterdams havn.

Ferrarien beskrives, som en Mondial fra 1987.

Ifølge det hollandske medie AT5 blev bilen fundet i vandet allerede i juni. Det skete under en øvelse for dykkere fra brandvæsnet i IJ, der er navnet på den brede flod, som forbinder det sydlige og nordlige Amsterdam.

Bilen lå på hovedet og formodes at have ligget på bunden i en årrække. Den var kilet fast i havnebundens ler og var fuld af sand og mudder. Politiet har ikke kommenteret detaljer på bilen eller forlydender om, at den skulle være blevet meldt stjålet for en del år siden.

En talsmand fra politiet i Amsterdam har i følge AT5 sagt, at bilen vil blive undersøgt for at 'udelukke en mulig forbrydelse'.

- Det er selvfølgelig usædvanligt, at der ligger en Ferrari i IJ. Det er vores pligt som politi at finde ud af, hvad der skete, lød det.

I går lykkedes det for politiet ved hjælp af kraner at få hævet den røde Ferrari. Et stort antal nysgerrige havde samlet sig på havnekajen.

Efter bjærgningen blev vognen transporteret til et andet sted, hvor vognen skal undersøges af politiet.