Dykkere trukket syv kilometer med strømmen

To dykkere, der befandt sig under vandet, var pludselig forsvundet

To dykkere blev pludselig revet væk af strømmen lørdag eftermiddag ved Oddesundbroen ved Thyholm.

Strømmen hev dem i nordlig retning, hvor de blev fundet syv kilometer væk fra udgangspunktet.

De slipper heldigvis med forskrækkelsen - de er begge uden for livsfare.

- Historien er, at to mandlige dykkere er i gang med at dykke under Oddesundbroen. Med dig har de en følgebåd. På et tidspunkt forsvinder de her to dykkere og bliver taget af strømmen. De driver nordpå under vandet, fortæller vagtchef Allan Riis til Ekstra Bladet.

Dem, der var ombord i følgebåden, frygtede det værste, da de ikke længere kunne få øje på de to dykkere. De ringede derfor 112 klokken 15.

Det hele store beredskab blev sat i gang - der blev både sendt redningshelikopter, lægehelikopter, indsatsleder, en patrulje og brand og redning for at finde de to dykkere.

Klokken 15.48 oplyser en båd fra det lokale redningsberedskab, at de to dykkere er fundet.

- De dukker op cirka syv kilometer fra udgangspunktet. De er begge to i god behold. Det har overrasket dem, at strømmen var så kraftig, siger vagtchefen.