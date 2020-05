Dyr torsdagsbar: Fik 50.000 kroner i bøder

Torsdag valgte flere unge mennesker at afholde en fest, hvor 30-40 personer havde samlet sig ved en landbrugsskole på Landbrugsvej i Odense.

Forsamlingen var desværre for de deltagende alt for stor til at være lovlig, og derfor måtte politiet, der modtog en anmeldelse klokken 21.18 torsdag aften, skride ind.

- De havde samlet sig i nogle lokaler på skolen, og så var der sat en pavillon op udenfor. Der var 30-40 unge mennesker, men nogle nåede at forsvinde, siger politiets vagtchef Kenneth Taamquist til Ekstra Bladet.

I alt 20 personer modtog en bøde på 2500 kroner for ikke at overholde forsamlingsforbuddet, og dermed uddelte politiet samlet bøder for 50.000 kroner.

Fyns Politi opfordrer danskerne til at tænke sig om en ekstra gang og overholde retningslinjerne.