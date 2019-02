Dyrepasser forarget over bødestraf: Farligere end skarpladt pistol

Dyrepasser og ansvarlig for samlingen af giftslanger i Randers Regnskov Kristian Sørensen er slet ikke overrasket over, at politiet tirsdag fandt 45 af verdens farligste giftslanger, som ulovligt blev holdt på forskellige adresser på Sjælland og Lolland.

Der er nemlig efter hans opfattelse slet ikke sammenhæng mellem den forbrydelse, der er tale om, og så den straf, som slange-entusiaster rent faktisk risikerer at få, hvis de bliver opdaget.

Typisk vanker der mellem 5000 og 10.000 kroner i bøde, og det er så lidt, at det efter Kristian Sørensens opfattelse slet ikke afskrækker folk fra eksempelvis at tage til Tyskland eller Sverige, hvor man uden videre kan købe de giftige slanger på reptilmesser.

- Med den grænsekontrol, der er, er det slet ikke noget problem at putte en slange under en ramme Slotspilsnere, når man alligevel er på indkøbstur til Tyskland. Det ved jeg, at folk gør. Jeg har selv været på verdens største reptilmesse i tyske Hamm, hvor jeg ser danskere købe klapperslanger til 30 euro stykket, siger Kristian Sørensen til Ekstra Bladet.

Kristian Sørensen er en af en håndfuld slangeeksperter, som politiet i Danmark bruger, når de støder på slanger, der skal artsbestemmes. Han blev allerede kontaktet i januar med besked om den forestående aktion, som tirsdag førte til, at fire mænd blev sigtet for overtrædelse af Dyreværnsloven.

Kristian Sørensen fortæller, at der blandt andet blev beslaglagt klapperslanger, Gabonslanger, kinesiske kongekobraer og også eksemplarer af verdens giftigste slange, indlandstaipanen.

Flere klapperslanger er blevet beslaglagt under dagens aktion. Foto: AP

Den er så giftig, at der er tilstrækkeligt med nervegift i dens bid til, at 100 mennesker kan miste livet, hvis giften blev fordelt i dem.

Og bliver man bidt, dør man ifølge Kristian Sørensen.

- Der er slet ikke tid til at få hentet modgift. Det nærmeste sted med modgift er giftdepotet i Stockholm. Man er død, inden modgiften når frem, siger han til Ekstra Bladet.

Slangen er sammen med en række andre eksmplarer så giftig, at Kristian Sørensen mener, at man bør sætte straffen markant i vejret. Som det er nu, afskrækker bødestørrelsen slet ikke det klientel, der kan finde på at holde dem.

- Det kan undre mig, at man risikerer mindst et års ubetinget fængsel for at være i besiddelse af en skarpladt pistol, når man alene får bøde for at holde en slange, der potentielt kan udrydde en hel boligblok, siger Kristian Sørensen.

Han kender eksempler på, at folk har holdt de giftige slanger i et terrarie, der alene har haft avispapir over sig. Endda i en lejlighed tæt på en børnehave.

- Tænk dig hvis en sådan slange slipper løs og skjuler sig i sandkassen i børnehaven, siger Kristan Sørensen.

Det var i 2003, at der blev indført forbud i Danmark mod at holde giftige slanger, medmindre man har tilladelse til det. Kun ganske få søgte tilladelse dengang. Folk var ifølge Kristian Sørensen bange for at få afslag. Det ville nemlig give myndighederne tip om, hvor der var farlige slanger.

Denne australske Taipanslange er blandt verdens giftigste. Dette eksemplar lever ved kysten og er dog ikke nær så giftigt som indlandstaipanen. Foto: AP

Det er ifølge Kristian Sørensen også årsag til, at der stadig er mange, der ulovligt holder slanger.

De beslaglagte slanger bliver alle kørt til et terrarium på Fyn i løbet af tirsdag. Onsdag er det meningen, at de skal fordeles til zoologiske haver.

Kristian Sørensen fortæller, at det helt sikkert bliver nødvendigt at aflive flere af slangerne. Der er simpelthen ikke plads i zoologiske haver til dem.

Der er imidlertid nogle enkelte af slangerne, som er interessante for Randers Regnskov.

- Jeg har fået fortalt, at der er nogle kinesiske kongekobraer. Det er verdens største giftslange, der bliver op til fem meter lange. De er så majestætiske. Og så har vi i Randers nogle gabonvipers. Men de er unger. Der er beslaglagt nogle voksne eksemplarer. Vi har allerede terrariet til dem, siger Karsten Sørensen.