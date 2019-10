Ecuador indfører udgangsforbud og sætter militær ind efter uro

Lørdagens voldsomme uroligheder har fået Ecuadors præsident, Lenin Moreno, til at indføre udgangsforbud og sætte militæret ind i hovedstaden, Quito. Det skriver han på Twitter.

Udgangsforbuddet træder i kraft lørdag klokken 22 dansk tid.

Demonstranter trængte lørdag aften dansk tid ind i en regeringsbygning i Quito.

De har sat ild til bygningen, oplyser en fotograf fra nyhedsbureauet AFP på stedet. Brandbomber blev kastet ind i bygningen, hvor rigsrevisionen har til huse, hvorpå maskerede mænd trængte ind.

Det udslagsgivende i forhold til demonstrationerne blev ophævelsen af et benzintilskud. Foto: Ivan Alvarado/Ritzau Scanpix

Indenrigsminister Maria Paula Romo har beordret området evakueret, så brandvæsnet kan slukke ilden, skriver hun på Twitter.

I ti dage har Ecuador været ramt af landsdækkende protester mod blandt andet stigende brændstofpriser.

Demonstrationerne blev udløst, da regeringen i sidste uge ophævede et tilskud til brændstof, der har været i kraft i 40 år.

Ophævelsen er en del af en låneaftale på 4,2 milliarder dollar, som Ecuadors regering indgik med Den Internationale Valutafond (IMF) i marts.

Mere end fordoblet

Fjernelsen af tilskuddet betyder, at priserne på bestemte typer brændstof med ét er mere end fordoblet.

Demonstrationerne handler imidlertid også om regeringens generelle økonomiske reformer og sparepakker.

De ti dages til tider voldsomme demonstrationer har kostet fem mennesker livet. Næsten 2000 andre er enten kommet til

skade eller blevet anholdt.

Der har været protester i landet de sidste ti dage. Foto: Ivan Alvarado/Ritzau Scanpix

Protesterne har været ledet af gruppen Conaie, der er en paraplyorganisation for forskellige oprindelige folk i Ecuador.

Lørdag siger gruppens ledere, at de er villige til at møde præsident Moreno i et forsøg på at forhandle sig frem til en løsning på konflikten.

Det kommer kun en dag efter, at Conaie ellers havde afvist at forhandle med regeringen. Men nu meddeler organisationen, at den har skiftet mening efter at have konsulteret sine medlemmer.