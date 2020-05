Eddie-drabet: 52-årig svensker nægter

Kort efter, at den 39-årige nordjyde Eddie Karl-Johan Christensen forrige lørdag udtrykte frygt for sit liv over for sin mor, blev han skudt og delvist brændt på sin bopæl en halv snes kilometer nordvest for Frederikshavn.

Det mener Nordjyllands Politi, som nu officielt sigter den 39-åriges tre nærmeste naboer for drabet - et svensk-britisk ægtepar i 40'erne og en 52-årig svensk mand.

Sidstnævnte blev anholdt mandag aften ved Sveriges-færgen i Frederikshavn efter at være forsvundet i en uge.

I modsætning til i fredags hvor ægteparret blev fængslet ved retten i Hjørring i et ni timer langt lukket retsmøde med hemmelig sigtelse, valgte politiet i dag at fremlægge sigtelsen, inden grundlovsforhøret blev lukket.

Dræbt af skud

i følge politiets tekniske undersøgelser på ejendommen og en omfattende ransagning i sidste uge er Eddie Karl-Johan Christensen blevet dræbt af skud fra 'et håndvåben, og efterfølgende er liget brændt, og resterne forsøgt skjult'.

Det fremgår ikke, hvor mange skud, der er affyret, og politiet har heller ikke fortalt noget om den dræbtes tilstand.

Den 52-årige, firskårne svensker nægtede sig skyldig. Han svarede på svensk, men forstår udmærket dansk efter mange års bopæl i Nordjylland.

Han optrådte rolig i retten og var iført arbejdstøj fra en større svensk industrivirksomhed. Formelt set blev han fængslet i fredags uden at være fysisk til stede. Nu håber anklager Kim Kristensen, at han vil afgive forklaring om sin rolle i Eddie karl-Johan Christensens død.

Retsmødet er fortsat i gang ved retten i Hjørring.