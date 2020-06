Eddie dræbt og brændt: Nu er drabsoffers hund fundet død

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Godt en måned efter, at 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen ifølge politiet blev dræbt på en ejendom på Rendborgvej nordvest for Frederikshavn, har politiet nu fundet hans elskede hund, Rocko, død på gerningsstedet. Dermed har politiet fundet endnu en brik i mysteriet om, hvad der skete på ejendommen den fatale maj-aften.

Fundet skete i forbindelse med yderligere undersøgelser på stedet onsdag, hvor politiet ifølge Ekstra Bladets mand på stedet var til stede med to efterforskere, to teknikere, to arkæologiske eksperter fra Moesgaard Museum og en rendegraver.

Onsdag var der igen undersøgelser på gerningsstedet. Det var her, offerets hund blev fundet død. Foto: René Schütze

- Jeg kan bekræfte, at vi har fundet hunden på ejendommen Vi var på stedet i går for at lave nogle yderligere undersøgelser, og i den forbindelse bliver hunden fundet nedgravet på stedet, siger politikommisssær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi og fortsætter:

- Den bliver undersøgt på Retsmedicinsk Institut med henblik på at finde ud af, hvad dødsårsagen er, siger han.

- Er der fundet skudhuller?

- Den skal undersøges for præcist at få klarlagt, hvordan den er død.

Her ses Rocko, den dræbte Eddie Karl-Johan Christensens hund. Privatfoto

'Det er tungt'

Det var Eddie Karl-Johan Christensens kammerat Benjamin Bergstedt, der solgte Rocko til Eddie i 2019. Han har gjort alt, hvad han kan, for at finde hunden, der var af mastiff-racen presa canario. Nu har han ikke bare mistet sin gode kammerat på brutal vis. Også håbet om at finde Rocko er væk.

- Det lå lidt i kortene, at det nok var den besked, jeg ville få. Det er fandme tungt, siger han trist og konstaterer, at han 'har det ad helvede til'.

Den forsvundne Eddie Karl-Johan Christensens ven Benjamin Bergstedt er her fotograferet sammen med en søster til Rocko. Privatfoto

Tre personer sidder varetægtsfængslet i sagen, sigtet for at have dræbt Eddie Karl-Johan Christensen med et håndskydevåben om aftenen 9. maj på adressen i Frederikshavn 'i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse'. De er foreløbigt varetægtsfængslet frem til fredag 12. juni, men nægter sig skyldige.

Sagen har kørt for lukkede døre. Det er derfor uvist, hvilke beviser politiet har mod den sigtede trio, der er et svensk-britisk ægtepar, der er forældre til en dreng i skolealderen, og en 52-årig svensk mand.

Politiet kan derfor ikke udtale sig om konkrete omstændigheder i den mystiske og makabre sag, og det har heller ikke været muligt at få oplyst, præcist hvad der gør, at de er overbevist om, at Eddie Karl-Johan Christensen er blevet dræbt.

Nordjyllands Politi har dog tidligere meldt ud i en pressemeddelelse, at det er en række afhøringer og forklaringer, der – sammenholdt med tekniske undersøgelser og en række fund på blandt andet det formodede gerningssted – gør, at 'politiet kan fastslå, at den 39-årige mand er blevet skudt', og at offeret efterfølgende er 'blevet afbrændt og forsøgt bortskaffet,' fremgik det af pressemeddelelsen.

Foto: René Schütze

