Eddie skudt og brændt: - Man fatter det ikke

Eddie-mordet er en gåde for de mennesker, der var tæt på offeret og de sigtede

Hvis politiets teori holder stik, er drabet på den 39-årige nordjyde Eddie Karl-Johan Christensen for to uger siden både koldblodigt og makabert.

Sagens tre sigtede, den 52-årige svenske mand, det britisk-svenske ægtepar på 46 og 45 år, har angiveligt dræbt Eddie med et ukendt antal pistolskud på de fire menneskers fælles bopæl. Og derefter har de brændt liget. De nægter sig skyldige.

Også Eddie Karl-Johan Christensens elskede mastiff-hund, Rocko, er væk.

Afsides skovområde

Selve drabet er i følge efterforskningschef, vicepolitiinspektør Frank Olsen, sket lørdag 9. maj om aftenen på den 52-årige svenskers afsides beliggende ejendom i et skovområde nordvest for Frederikshavn.

Mindre dele af liget er fundet nedgravet i et tæt krat flere hundrede meter fra huset.

Resten mangler. Det samme gør motivet til at dræbe Eddie.

Ejendommens store have er blevet gravet igennem med store maskiner. I stedet for en græsplæne er der dynger af jord.

Der er blandt andet gravet tre knap en halv meter dybe huller på ejendommen på Rendborgvej, hvor politiet har ledt efter ham. Foto: René Schütze

– Offeret er skudt og efterfølgende brændt. Det er der ingen tvivl om, og det fremgår af den sigtelse, som de alle tre er blevet fængslet på, siger Frank Olsen.

Efterforskningschefen vil ikke fortælle, om der er fundet projektiler. Eventuelt i ligrester.

– Det holder vi for os selv. Der er mange tekniske analyser, vi skal have svar på, siger han.

På gerningssted nummer to, som er den 52-årige skrothandlers metalværksted på havneområdet i Frederikshavn, kan de ubrændte rester af liget være forsøgt skaffet helt af vejen.

Det vil politiet heller ikke gå i detaljer med, men kriminalteknikere assisteret af en retsmediciner har finkæmmet værkstedet ad flere omgange - senest i onsdags.

Politiet finkæmmede en bygning på havnen i Frederikshavn, som kaptajnen ejer. Foto: René Schütze

Fantasi række ikke

– Man fatter det ikke. De virkede jo allesammen så flinke og søde, lyder det fra beboere på egnen.

Beboerne kender de implicerede, men vil kun udtale sig strengt anonymt om den fængslede trio.

– Min fantasi rækker ikke til, at nogen af de tre skulle være drabsmænd. Slet ikke, siger en midaldrende kvinde.

Da politiet to døgn efter Eddies forsvinden 9. maj begyndte at udspørge de nu anholdte og andre folk på egnen, forsvandt den 52-årige svensker til Sverige i en uge.

– Før han tog afsted, kom han forbi og beklagede det rod, der havde været med Eddie og politiet. Det tænkte vi ikke nærmere over, ud over at det var da betænksomt af ham, lyder det fra kvinden.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Eddies nærmeste pårørende, som bor i Skagen. De ønsker som sådan ikke at udtale sig om detaljerne omkring hans pludselige forsvinden lørdag 9. maj.

Familien har endnu ikke været stand til at planlægge en bisættelse af den 39-årige og har i det hele taget kun fået meget sparsomme oplysninger om sagen fra politiet.

