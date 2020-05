Eddies forsvinden: Efterforskes som drabssag

Tre personer er sigtet i forbindelse med en 39-årig mands forsvinden, men kun to af dem bliver netop nu fremstillet for en dommer

Sagen om en 39-årig mands forsvinden i Nordjylland efterforskes som en drabssag. Det bekræfter vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi over for Ekstra Bladet. Men hvad de nærmere omstændigheder er og detaljerne i politiets mistanke, bliver holdt aldeles tæt til kroppen af politiet.

I dag blev en 45-årig mand og en 46-årig kvinde således fremstillet for en dommer i Retten i Hjørring bag såkaldt dobbeltlukkede døre. De er anholdt i forbindelse med den 39-årige Eddie Karl-Johan Christensens mystiske forsvinden.

De dobbeltlukkede døre blev begrundet med hensynet til efterforskningen, så end ikke den konkrete sigtelse mod parret blev læst op, mens pressen var til stede. Dermed er det heller ikke kendt, hvordan manden og kvinden, forholder sig til sigtelsen mod dem. Roligt sad de to flankeret af hver deres forsvarer i retslokalet.

På fri fod

Før dørene blev lukket for pressen, stod det imidlertid klart, at der er tre sigtede i sagen, som kræves varetægtsfængslet. En af dem, en mand, er fortsat på fri fod.

Var bange

Sidste livstegn fra Eddie Christensen er fra den forløbne weekend, hvor han ønskede at overnatte hos sin mor. Ifølge politiet fordi han havde givet udtryk for, at han var bange. Han dukkede dog ikke op, og politiet valgte i tirsdags at efterlyse ham offentligt med navn og beskrivelse. Den 39-åriges bil blev efterfølgende fundet efterladt ved Rimmen Station.

Der var natten til i dag ivrig aktivitet i det område, Nielstrup udenfor Frederikshavn, hvor den 39-årige savnede mand bor. Foto: René Schütze

Politiet har søgt efter Eddie Christensen og har gennemtrawlet et område natten til i dag, hvor den savnede mand havde bopæl i en campingvogn. Men han er ikke blevet fundet.

Grundlovsforhøret ventes afsluttet i eftermiddag.

