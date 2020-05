Eddies forsvinden: Har beslaglagt en række effekter

En 52-årig mand, som er mistænkt i forbindelse med 39-årige Eddie Karl-Johan Christensens forsvinden i Frederikshavns-området, er fortsat på fri fod.

Det oplyser lederen af politiets efterforskning, vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Mistænkt i Eddie-sagen er medlem af skydeklub

- Vores efterforskningsskridt i sagen gør, at vi mistænker ham for at have forbindelse til den 39-årige mands forsvinding, siger vicepolitiinspektøren, der af hensyn til efterforskningen ikke kan udtale sig yderligere om det konkrete mistankegrundlag mod den 52-årige eftersøgte mand.

- Men vi opfordrer ham til omgående at melde sig til nærmeste politimyndighed, siger han.

Manden er 52 år gammel og ejer den ejendom, hvor Eddie Karl-Johan Christensen boede i sin campingvogn. Han blev afhørt af politiet i mandags, men forsvandt umiddelbart efter. Sidste livstegn fra den forsvundne er 9. maj om aftenen.

En 46-årig kvinde og en 45-årig mand blev fredag varetægtsfængslet i sagen i foreløbig fire uger i et grundlovsforhør i Retten i Hjørring, der blev afholdt for dobbeltlukkede døre.

Det betyder, at hverken sigtelserne eller deres stillingtagen til sigtelserne kom offentligt frem. Ved samme retsmøde blev der afsagt fængslingskendelse mod den 52-årige mand.

Han er nu blevet efterlyst internationalt.

Nordjyllands Politi har hen over weekenden undersøgt en række forskellige lokaliteter i Frederikshavnsområdet.



- Vi har i den forbindelse beslaglagt en række effekter. Dem skal vi have nærmere undersøgt, belyst og analyseret. Vores arbejde består fortsat i få klarlagt, hvorvidt der er spor efter en forbrydelse mod den 39-årige efterlyste mand et af disse steder, siger Frank Olsen.

- Foran os ligger stadig en stor og kompleks efterforskning af denne sag: Vi skal undersøge en lang række af spor, og vi skal foretage afhøringer og genafhøringer af adskillige personer med relation til sagen, siger vicepolitiinspektøren.