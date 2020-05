Eddies hund en del af mordgåden

Den amerikanske mastiffhund Rocko var 39-årige Eddie Karl-Johan Christensens et og alt. Sandsynligvis er den også en del af mordgåden.

Hunden er ikke set siden den skæbnesvangre lørdag aften 9. maj, hvor Eddie i følge politiet blev dræbt af pistolskud tæt på sin bopæl nord for Frederikshavn.

En af teorierne er, at hunden er blevet slået ihjel, fordi den forsøgte at beskytte Eddie. Eller at den er blevet dræbt forud for sin herre, fordi racen er kendt for sit beskytterinstinkt.

- Teorierne er mange. Vi ved godt, at hvis hunden har fyldt meget i Eddie Karl-Johans Christensens liv, spiller den måske også en rolle i motivet eller optakten til forbrydelsen, siger efterforskningschef Frank Olsen, vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi.

- Men vi har intet set til den. Heller ikke tegn på, at den skulle være blevet brændt.

Søger spor efter både mand og hund

- Den drabssigtede svenske mand, som blev anholdt ved Sveriges-terminalen i Frederikshavn, kørte i en varebil, som politiet har beslaglagt. Kan han have haft den døde hund med til Sverige?

- Det er en af de ting, der indgår i den omfattende tekniske undersøgelse af køretøjet. Vi gennemgår bilen minutiøst. Blandt andet efter spor fra både den dræbte og hans hund.

- Men hvad vi har fundet, kan jeg ikke komme ind på, siger Frank Olsen.

Tilbageholdt på færge

Den 52-årige svenske mand har samme bopæl som den dræbte samt et britisk-svensk ægtepar på samme ejendom. Han tog på arbejde i Sverige mandag 11. maj efter at være afhørt om Eddies forsvinden - inden nordjydens skæbne blev en drabssag.

Nogle dage senere blev han fængslet in absentia sammen med sine bofæller, som fysisk var til stede i retten. Samtidig blev han efterlyst internationalt.

Da svenskeren i mandags tog færgen retur til sin nordjyske bopæl, meldte han sig og fortalte, at han var eftersøgt. Han blev tilbageholdt ombord, indtil to erfarne efterforskere fra Nordjyllands Politi afhentede han ved Stena-terminalen.