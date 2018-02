Efter 13 dages kamp: 15-årig død efter indtagelse af farligt stof

Efter 13 dages kamp er en 15-årig dreng fra Haslev død af de skader, som han pådrog sig i forbindelse med indtagelse af stoffet MDMA.

Drengen døde natten til torsdag på Rigshospitalet i Københavnæ. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

- Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi blev i nat fra Rigshospitalet orienteret om, at den 15-årige dreng, som den 2. februar 2018 blev indbragt til Køge sygehus efter indtagelse af MDMA i Haslev, og som senere blev overført til Rigshospitalet, er afgået ved døden kort efter midnat.

Politiet oplyser, at de siden indlæggelsen af den 15-årige har foretaget flere anholdelser og afhøringer blandt de unge i omgangskredsen, og samtidig advaret mod indtagelsen af det farlige MDMA.

Sydsjællands og Lolland-Falster Politi intensiverer deres efterforskningsarbejde ovenpå nattens dødsfald og advarer i den forbindelse unge om at tage et lignende stof.

Politiet har ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.

Familie i sorg

Til TV ØST bekræfter familien til den 15-årige dreng, at han er afgået ved døden.

- Han sov stille ind i nat klokken 00.30. Der var ikke mere at gøre, og hjernen havde taget stor skade. Han kæmpede til det sidste, siger en ven af familien, som TV Øst løbende har været i kontakt med.

Den 15-årige blev indlagt på Køge Sygehus efter at have indtaget stoffet om eftermiddagen 2. februar. Det skete i selskab med en klassekammerat. Situationen var meget alvorlig, og derfor blev han overflyttet til Rigshospitalet, hvor specialister tog sig af ham.

Drengen mistede bevidstheden og blev lagt i kunstigt koma, efter hans krop havde taget voldsomt skade.

Skrev rørende brev

En ven til forældrene af den 15-årige dreng gik i forbindelse med episoden ud og advarede andre unge og deres forældre mod stoffer i et brev til TV ØST 6. februar. I brevet beskrev vennen, hvordan lægerne kæmpede for at holde den 15-årige dreng i live.

'Drengen ligger med over 30 forskellige slanger og ledninger til kroppen. Hver time får hans familie at vide, at der nok ikke er mere at gøre, og at han vil dø. Han chancer for at overleve er under 20 procent, og risikoen for, at han vågner op og bliver sig selv igen er lig 0.'

'Den første nat blødte han fra øre og næse. Og hans organer svigtede. Der er konstant tre speciallæger og to sygeplejersker, som kun koncentrerer sig om ham. Hans forældre ved ikke, om de får en søn med hjem igen eller ej.'

I nat fik forældrene så beskeden om, at de ikke får deres 15-årige søn tilbage.

Opdateres...