Efter anholdelser: Drabsmistænkte teenagere skal udleveres til Danmark

En koordineret indsats mellem dansk og svensk politi resulterede sent mandag i anholdelserne af tre svenske teenagere, der mistænkes for at stå bag den brutale likvidering af en svensk bandeleder og hans kammerat på dansk jord.

Ifølge Københavns Vestegns Politi blev de tre mænd anholdt i Stockholms-området efter en intens efterforskning havde identificeret trioen og en dansk anklagemyndigheden havde udstedt en nordisk arrestordre på dem.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med svensk politi, hvilket blandt andet anholdelserne er et udtryk for, siger politiinspektør Flemming Madsen.

Her flygter de efter dobbeltdrab

Københavns Vestegns Politi arbejder nu sammen med de svenske myndigheder på at få de tre mænd på 17, 18, og 19 år udleveret til Danmark.

Det dobbelte drab foregik kort før klokken 18 den 25. juni i boligkvarteret Sennepshaven. Her var flere af områdets beboere vidne til drabene, hvor maskerede gerningsmænd affyrede ikke mindre end ti skud fra flere våben.

Der deltog fem mænd i likvideringerne i Herlev. Mindst en af dem bar en automatriffel af AK 47-typen. Privatfoto.

- Vi har rigtig mange spor i denne sag. Det skyldes blandt andet at vi har modtaget stor hjælp fra offentligheden, og det vil vi gerne benytte lejligheden til at kvittere for. Foran os står fortsat en stor efterforskning, men jeg vurderer at vi er godt på vej, siger Flemming Madsen.

Både de tre nu anholdte og de to dræbte var svenske statsborgere bosiddende i Sverige og Københavns Vestegns Politi er fortsat af den opfattelse, at dobbeltdrabet ikke har relation til personer i Herlev området.

Mandagens anholdelser af de tre unge svenskere sker ifølge avisen Kvällsposten efter et samarbejde mellem dansk politi og svenske anklagere, betjente fra den nationale operative afdeling, den svenske aktionstyrke og Stockholm Politis bande-enhed.

En 21-årig mand blev kort efter drabene anholdt i Bispehaven i Aarhus og sidder fortsat varetægtsfængslet i sagen.

Drabene på de to unge mænd kan muligvis ses i sammenhæng med en i forvejen særdeles blodig konflikt mellem grupperne Shottaz og Dödspatrullen fra Stockholms forstæder.

Syv personer har mistet livet undervejs i den konflikt. Kun et af disse drab - nedskydningen af en mand fra Shottaz på et pizzeria i Rinkeby - er opklaret.