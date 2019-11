Efter anmeldelse om skud: - Der har været noget om snakken

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Sent søndag aften melder Vestegnens Politi, at de er massivt til stede i Ishøj ved København. Det sker efter en anmeldelse om et muligt skyderi i området.

Det skriver politikredsen på Twitter.

Vi er pt. massivt tilstede i Ishøj efter anmeldelse om muligt skyderi. Ingen meldinger om ramte. Da vi har temmelig travlt, har vi i øjeblikket ikke flere kommertarer. Vagtchefen — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) November 17, 2019

- Der er indtil videre ikke noget, der tyder på, at nogen skulle være ramt, fortæller vagtchef Morten Steen til Ritzau.

Tidligt mandag morgen er meldingen den samme.

- Vi har fundet et enkelt patronhylster derude, så der har nok været noget om snakken. Men der er stadig ingen meldinger om, at nogen skulle være ramt, siger han.

Ifølge politiet er det fortsat uvist, hvad gerningsmanden har skudt imod.

- Det kan i princippet være hvad som helst, siger Morten Steen.

Der er ingen anholdte i sagen.