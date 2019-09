Efter barnedødsfald: Nu advarer borgmester

Borgmesteren i den fynske kommune, hvor et barn onsdag omkom af en infektion, mener, at man skal kigge nærmere på hygiejnen

Et barn afgik ved døden onsdag, efter det var blevet inficeret af E.Coli-bakterien VTEC.

Barnet havde gået på Børnehuset Solstrålen og Gislev Friskole på Fyn, hvor borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager, tydeligt har kunnet mærke effekten af det sørgelige dødsfald.

- Det har været tragisk. Når der er et barn, der dør, så er det en forfærdelig situation. Når der sker sådan noget i lokalområdet, bliver man berørt. Alle, der har børn, kan sætte sig i forældrenes sted, så det er bestemt noget der har fyldt i dag, siger Hans Stavnsager (S)orgmesteren mener samtidig, at dødsfaldet kan være en mulighed for at se nærmere på procedurerne om hygiejne på kommunens institutioner.

- Vi skal gennemtjekke de oplysninger, vi har på vores skoler og institutioner. Det er jo et wake up-call for os alle sammen, hvorfor vi vil undersøge, om informationerne er gode nok, siger han.

Lokalsamfund rykker sammen

Ifølge Hans Stavnsager er det få i lokalsamfundet i den lille, fynske by Gislev, der ikke vil mærke noget til dødsfaldet.

- Folk kender hinanden på kryds og tværs, og der vil være mange kammerater og forældre, der bliver berørt af det her. Heldigvis er det også en situation, hvor lokalsamfundet rykker sammen, og hjælper de berørte, siger Hans Stavnsager og påpeger, at et lokalsamfund kan være bedre til at takle sådan en tragedie.

Borgmesteren opfordrer bekymrede forældre om at sætte sig ind i sine børns institutioners hygiejneregler. Man kan også gennemgå dem i privatregi.

- Man er altid velkommen til at henvende sig til institutionen og spørge ind til procedurerne. Det er som sagt et wake up-call. Det er det også i vores private hjem, siger han.

Desinficererede det hele

Maja Kvist, der er skoleleder i de pågældende institutioner, oplyser til Fyens Stiftstidende, at hele institutionen er blevet desinficeret.

- Vi valgte at lukke både børnehuset og skolen onsdag for at danne os et overblik over situationen. Efterfølgende valgte vi at få et professionelt firma til at desinficere hele institutionen, bare for at være på den sikre side.

Torsdag oplyste Styrelsen for Patientsikkerhed, at også i københavnsområdet er et barn død af samme type infektion. De oplyser dog samtidig, at de to dødsfald ikke har forbindelse.