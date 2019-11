Efter blodig fangeflugt: Her bliver 'ekstremt farligt' par anholdt

De tre 'ekstremt farlige' fanger, der mandag flygtede fra en thailandsk arrest, er nu ifølge Bangkok Post tilbage i politiets varetægt.

Amerikanske Bart Allen Helmus og hans gravide thailandske kone, Sirinapha Wisetrit, skulle mandag i retten i Pattaya, hvor parret stod til at modtage en dom for narkohandel.

Parret endte dog med at flygte fra retten sammen med en tredje fange, thailandske Noi Nilthes, efter at have stukket en betjent ned og truet flere andre med en pistol.

Menneskejagt efter blodig fangeflugt: 'Ekstremt farlige'

Onsdag blev alle tre dog anholdt igen, efter Noi Nilthes angiveligt førte myndighederne på sporet af flugtfangerne.

Forsøgte selvmord før anholdelse

Ifølge Bangkok Post fik han nemlig familiemedlemmer til at kontakte politiet med henblik på overgivelse. Som den første blev Noi Nilthes derfor anholdt i en sukkerrørsplantage i Sa Kaeo-provinsen, cirka 30 kilometer fra grænsen til Cambodia.

Omtrent en kilometer derfra blev 39-årige Helmus og 31-årige Wisetrit senere anholdt. Ifølge politiinspektør Gen Satawat skete anholdelsen uden affyring af skud fra politiets side.

Bart Allen Helmus skød til gengæld både sin gravide kone og sig selv, da politiet nærmede sig. Ifølge politiet var Sirinapha Wisetrit såret ved anholdelsen, mens Bart Allen Helmus var bevidstløs, men i live. Den amerikanske statsborger er indlagt i kritisk tilstand på Khaochakhan Hospital.

Fangerne kan nu se frem til yderligere sigtelser for mordforsøg på politibetjent, at flygte, mens de var i politiets varetægt, at have truet andre med pistoler, ulovlig besiddelse af våben og ammunition, at bære våben i offentligheden uden grund og at skyde i offentligheden uden grund.

Politiet ved endnu ikke, hvordan det lykkedes fangerne at have våben på sig, men lover, at de vil blive straffet hårdt.

Bart Allen Helmus og hans kæreste blev anholdt i juli, efter at politiet stormede deres lejlighed og fandt 1 kg. crystal meth, en pistol med 200 skud og en plastikpose med 205.000 thailandske Baht, svarende til cirka 45.000 danske kroner.