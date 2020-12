Efter blodig konflikt: Bandefolk anholdt for drab og drabsforsøg

Fem personer er sigtet for at dræbe 22-årig med Uzi-maskinpistol under bandekonflikt - de nægter sig skyldige

Fem personer i alderen 22-41 år fremstilles torsdag formiddag i grundlovsforhør i en sag om drab og drabsforsøg.

De fem er alle af anden etnisk oprindelse og tilknyttet Loyal To Familia. Alle er omfattet af et navneforbud og nægter sig skyldige.

En af mændene bliver fremstillet in absentia, da han er under observation for corona.

Politiet mener, at gruppen står bag et drab 8. april på Åfløjen i Husum, hvor en ung mand på 22 år blev dræbt af flere skud, mens han sad i sin bil.

Ifølge sigtelsen planlagde de fem mænd drabet under flere møder og holdt efterfølgende den 22-årige under observation, før de dræbte ham med skud fra en Uzi-maskinpistol og pistol på en parkeringsplads i Husum.

Straks efter drabet kørte gerningsmændene til Klausdalsbrovej, hvor bil og gerningsvåben blev brændt af. Herefter forsvandt de i en VW Golf.

To af mændene er i forvejen fængslet i en sag om drabsforsøg 3. april i år. Her mener politiet, at de transporterede en pistol og maskinpistol i en sort Audi på tyske nummerplader i den hensigt at dræbe personer fra Husum-gruppen. Det mislykkedes, da de ikke fandt rivaliserende bandemedlemmer.

Grundlovsforhøret bliver afholdt bag lukkede døre, så derfor får offentligheden ikke et indblik i politiets beviser og de sigtedes forklaringer. Det sker, fordi politiet mener, at der er medgerningsmænd på fri fod.

Både drabet og drabsforsøget er sket som en del af den verserende bandekonflikt mellem medlemmer af den forbudte LTF-bandes afdeling i Rødovre og en gruppering kaldet Husum-gruppen. Særligt i forsommeren udviklede konflikten sig til flere sammenstød.

Politiets teori: Drabsmænd holdt og ventede på deres offer

Foto: Kenneth Meyer

De fem blev anholdt onsdag i forbindelse med en større politiaktion på en række adresser. En er anholdt i Enner Mark Fængsel ved Horsens, hvor han afsoner i en anden sag og de øvrige er anholdt på forskellige adresser i hovedstadsområdet.

De uhyggelige detaljer: Dødelig bandekonflikt optrappet

Fire af de anholdte er registrerede bandemedlemmer – den sidste har relationer til bandemiljøet.

Politiet oplyser, at der i den forbindelse er foretaget et større antal ransagninger, og at der er fundet flere effekter, som er vigtige i forhold til den videre efterforskning. Der er ligeledes beslaglagt en del kontanter.

- Vi har haft en lang og intens efterforskning, og det er derfor med meget stor tilfredshed, at vi nu har kunnet foretage disse anholdelser. Vi er slet ikke færdige med efterforskningen, og jeg forventer, at der vil ske flere anholdelser i sagerne, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass, som er leder af afdelingen for organiseret kriminalitet ved Københavns politi.

Skyderier, forsætlig påkørsel og motorvejsfnidder

De fem anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg. Ifølge politiet vil der blive begæret lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.

Skud-drama: Forbudt bande spøger i konflikt

Den blodige konflikt fik i april politiet til at oprette visitaionszoner i fem områder af Storkøbenhavn. Kort efter drabsforsøget på Gadelandet i Husum, blev en 24-årig mand forsætligt påkørt på et stisystem i Brønshøj.

I stedet for at søge lægehjælp blev han - ved hjælp af andre - fragtet til sin lejlighed i Søborg, hvor han senere afgik ved døden. En 23-årig mand er i den forbindelse sigtet for drab.

Blot halvanden uge senere skete drabet på Åfløjen.