Efter blodige drab: Stor politiaktion

Torsdag eftermiddag er kampklædt politi til stede i Gellerupparken i Aarhus.

Det bekræfter politiinspektør hos Østjyllands Politi Michael Kjeldgaard over for Ekstra Bladet.

- Har det forbindelse til de to drab, der fandt sted i Aarhus i går?

- Ja, det kan jeg også bekræfte, siger Michael Kjeldgaard, der tilføjer, at han på nuværende tidspunkt ikke kan give flere informationer omkring deres tilstedeværelse.

To drab: Otte anholdt

Foto: Lone Corneliussen

To dræbt på ni timer

To forskellige steder og med mindre end ni timers mellemrum er to mænd blevet dræbt i Aarhus. Politiet efterforsker massivt begge drabssager, som ikke umiddelbart hænger sammen.

Det første drab skete onsdag aften ved Travbanen på Observatorievej, hvor en 25-årig mand blev skudt. Det andet drab skete kun ni timer efter, hvor en 42-årig mand afgik ved døden efter at have fået tildelt flere knivstik. To andre blev ramt, og en af de ofre er i kritisk tilstand.

På et kort pressemøde torsdag formiddag oplyste Michael Kjeldgaard, at man indtil videre har anholdt otte personer.

Det tyder dog ikke på, at der er tale om formodede gerningsmænd til de to drab, da de efter alt at dømme ikke fremstilles i grundlovsforhør, men vil blive løsladt løbende efter afhøring.

Foto: Øxenholt Foto

To mænd er dræbt i Aarhus i løbet af ni timer - politiet savner vidner