Efter brandbombe mod Christiansborg: Person anholdt

Københavns Politi har anholdt den mand, som de tidligere på dagen efterlyste i forbindelse med brandstiftelse ved Christiansborg sent fredag aften.

- Han blev anholdt ved Christiansborg, da han var i gang med at stifte brand igen, siger Leif Hansen, vagthavende ved Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- En person har set den efterlyste ved Christiansborg, og vi var i området, så vi har nu anholdt ham, siger vagthavende.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at politiet er til stede ved hovedindgangen til Christiansborg, og at politiet afsøger stedet med hunde.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

— Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) February 8, 2020

Brandbombe mod Christiansborg

Klokken 23.51 fredag kastede manden en molotovcocktail mod Dronningeporten ved Christiansborg. Ilden nåede ikke at få fat i hverken porten eller bygning, så skaderne er begrænset til porten.

Det er ifølge politiet endnu for tidligt at sige noget om, hvad motivet skulle være for at kaste brandbomben.