Efter brutal fangeflugt: Politiet spørger svenskerne om hjælp

Over et døgn efter, at Hemin Dilshad Saleh flygtede fra en institution i Slagelse har politiet endnu ikke fanget bandelederen. Derfor søger man nu hjælp hos vores svenske naboer.

Det bekræfter svensk politi over for Aftonbladet.

- Dansk politi har kontaktet svensk politi, i anledning af en person er flygtet fra en institution i Danmark. Der er blevet udsendt en grænsealarm og en EU-arrestordre af dansk politi.

- For svensk politi betyder det eksempelvis øget opmærksom ved grænseovergangene, siger Joanna Ljunggren presseskretær hos det svenske politi.

Dansk politi har i dag anholdt to personer i sagen, men der er er altså ikke tale om NNV-lederen Hemin Dilshad Saleh. Identiteten på de to personer er ikke offentliggjort.

Hemin Dilshad Saleh er stadig på fri fod. Foto: Ritzau Scanpix

- Anholdelserne forløb udramatisk, og i løbet af aftenen vil de to mænd blive afhørt nærmere om deres rolle i befrielsesaktionen, siger politiinspektør Kim Kliver i en pressemeddelelse.

Den eftersøgte bandeleder Politiet offentliggør nu navn på den mand, som de efterlyser efter en flugt fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse. Det drejer sig om en 24-årig mand, der hedder Hemin Dilshad Saleh. Han er 183 cm høj, almindelig til kraftig af bygning, sort kort hår, brun hud og formentlig fuldskæg.

- Politiet oplyser, at man skal henvende sig til politiet og ikke selv forsøge at tage kontakt, hvis man ser bandelederen, siger politiinspektør Kim Kliver, Sydsjællands og Lolland Falsters politi.

