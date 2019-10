Efter brutalt økseoverfald: Her er resultatet af aktionen

En stor anholdelses- og ransagningsaktion på Vestsjælland torsdag morgen i forbindelse med det voldsomme økseoverfald på 45-årige Lars på Ulstrupvej i Gørlev 30. september i år, har ført til anholdelser af 14 personer.

De otte af dem blev dog løsladt kort efter, da politiet ikke umiddelbart vurderede, at de havde en rolle i overfaldet eller i andre sager.

Ved ransagningen af adresserne fandt politiet skydevåben, en mindre mængde narkotika samt flere stik- og slagvåben. Effekter, som nu er i politiets varetægt og vil blive undersøgt nærmere for at kunne afgøre, om nogen kan sigtes for besiddelse af disse, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

En 38-årig mand fra Kroatien vil torsdag eftermiddag klokken 15 blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde, fordi et af de fundne skydevåben umiddelbart kunne knyttes til ham.

I forvejen sidder en 32-årig Bandidos-rocker varetægtsfængslet i sagen, og formålet med aktionen var anholdelse af personer, der kunne mistænkes for at have deltaget i overfaldet på det 45-årige offer.

Politiet slog til mod flere adresser, som er blevet identificeret ud fra politiets efterforskning i sagen og inden for en personkreds, der i forvejen har et vist indbyrdes kendskab til hinanden, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Alle adresser er blevet undersøgt grundigt for at finde eventuelle spor efter overfaldet, der behandles som en sag om drabsforsøg.

Foruden den 38-årige bliver fire af de anholdte netop nu afhørt af politiet i relation til deres mulige rolle i overfaldet. Herefter vil politiet i samarbejde med anklagemyndigheden tage stilling til, om nogen af dem skal fremstilles i grundlovsforhør eller løslades.



En 38-årig mand fra Bosnien er fortsat i politiets varetægt, indtil hans personlige forhold er nærmere undersøgt for at kunne afgøre, om han opholder sig lovligt i Danmark.