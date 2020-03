Efter Christiania-nedlukning: Pushere er rykket ud på gaden

Efter beboere på Christiania lørdag besluttede at lukke for at undgå smittespredningen af coronavirus, er den ulovlige hashhandel rykket til gaderne rundt om fristaden.

Det kan Ekstra Bladet konstatere efter flere besøg i området mandag.

Særligt Christianshavns Torv og Prinsessegade er tilsyneladende blevet det nye samlingspunkt for den ulovlige handel, som ellers er at finde på Pusher Street.

Allerede på vej op ad trapperne ved metroen på Christianshavn bliver Ekstra Bladets udsendte kontaktet og tilbudt en handel.

Henvendelsen kommer uopfordret og fra en ung mand, der skjuler halvdelen af sit ansigt bag en halsedisse og en højt oplynet jakke.

En gåtur rundt i området afslører, at gadebilledet er præget af lignende unge mænd iført samme uniform af kasketter, halsedisser og dunjakker, der afventende står ved opgange og gadehjørner i eftermiddagssolen.

Tilbud på åben gade

Tre gange på tyve minutter bliver Ekstra Bladets udsendte uopfordret kontaktet med tilbud om køb af hash. Da vi afviser tredje gang, trækker pusheren på skudrene.

- Det er heller ikke godt, at vi står her og spørger folk. Det er mere ordentligt med boderne, siger han og virker nærmest undskyldende.

Udflytningen af den ulovlige handel bekræftes af Københavns Politi, som er opmærksom på problemet, fortæller Lars Ole Karlsen, chef for Den Operative Specialafdeling, Københavns Politi.

- Vi har også konstateret, at der er narkohandel i sidegaderne til Christiania. Det er set før, ved lukning af Pusher Street, at de profithungrende narkohandlere skal finde andre steder at sælge. Det håndterer vi løbende, og senest mandag omkring middag har vi anholdt narkohandlere, hvoraf den ene fremstilles i grundlovsforhør i dag, lyder det.

Myndighedernes påbud om at undgå forsamlinger over ti personer for at mindske smittefaren har tilsyneladende heller ikke gjort indtryk på pushere og handlende.

På hjørnet af Christiania og Christianshavns Gymnasium står en gruppe på 15 personer mandag eftermiddag tæt samlet. Så snart en kunde har forladt stedet, kommer en ny til.

Gruppen opløses kort, da en patruljevogn kommer kørende ad Prinsessegade, men stimler hurtigt sammen igen, da kysten er klar.

Boder på gaden

Samme hjørne bliver efter mørkets frembrud mandag aften forvandlet til et mini pusherstreet med tre interimistiske boder.

En enkelt bod står under en opslået pavillon, mens to andre pushere alene benytter sig af hurtigt opstillede borde, hvor varerne ligger fremme. Selv på de tilgængelige områder af volden - der ikke er blevet lukket til med christianitternes hurtigt byggede hegn - bliver Ekstra Bladets udsendte tilbudt de ulovlige varer.

Fra Københavns Politi lyder opfordringen, at man som borger skal kontakte politiet, hvis man ser åbenlys narkohandel.

- Det er vigtigt for os, og vi er glade for de henvendelser vi har fået, siger Lars Ole Karlsen, der har en klar opfordring til pusherne og andre kriminelle:

- Hold afstand og bliv hjemme. Så skaber I ikke utryghed og smitter ikke andre.