Efter dansk teledata-sag: Nu starter Norge undersøgelser

Sagen om tvivlsomme teledata får nu rigsadvokaten i Norge til at iværksætte en undersøgelse af norske straffesager, hvor der er blevet brugt data fra Danmark.

Det oplyser anklagemyndigheden i Norge i en pressemeddelelse.

Det er uvist, hvor stort omfanget er, men i Danmark skal anklagemyndigheden undersøge alle straffesager fra 2012 til 8. marts i år.

Se også: Forsvarer og retsekspert enige: Sag om teledata er alvorlig

Anklagemyndigheden i Norge har desuden anmodet Kripos, Norges pendant til PET, om at undersøge, om der kan være en tilsvarende fejl i systemerne, som benyttes af norsk politi.

I pressemeddelelsen skriver anklagemyndigheden, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget, der tyder på det.

Alvorlige fejl

19. august udsendte Rigsadvokaten i Danmark en instruks til landets anklagere om, at anklagerne ikke længere må bruge teledata som bevis for domfældelse eller som grundlag for varetægtsfængsling.

Det sker, efter at der er fundet nye alvorlige fejl i de data, der bliver brugt i straffesager.

Det midlertidige stop gælder indtil videre i to måneder frem til 18. oktober. Indtil da skal fejlene undersøges.

Det medfører, at der ved behandlingen af straffesager kan være indgået fejlbehæftede masteplaceringer, som er anvendt til at sandsynliggøre en telefons position mv. Omfanget af og årsagen til fejlen er endnu ikke afdækket.

Opdateres ...