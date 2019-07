Efter dobbelt-drab i Herlev: Mindst to drabsmænd er på fri fod

Fire er bag tremmer, men sigtelse afslører at mindst to gerningsmænd til dobbelt-drabet er på fri fod

Fire sidder foreløbig bag tremmer i Danmark og Sverige efter det dobbelt bande-drab i Herlev 25. juni kl. 17.48 på Sennepshaven i Herlev, men politiet jager endnu mindst to uidentificerede medgerningsmænd.

Det fremgår af politiets sigtelse, der blev rejst i et hemmeligholdt retsmøde 12. juli, hvor tre unge svensk-somaliere på 17, 18 og 19 år blev varetægtsfængslet ’in absentia’, så de kunne anholdes i Sverige og udleveres til Danmark.

I forvejen havde politiet 29. juni fået varetægtsfængslet en 21-årig svensk-somalier, der dagen før blev anholdt under dramatiske omstændigheder i Bispehaven i Aarhus, hvor han forsøgte at undslippe politiets Aktionsstyrke ved at klatre ud på en gesims.

21-årig skulle også dø

Politiet mener ifølge sigtelsen mod de fire sigtede, at der deltog mindst seks gerningsmænd i planlægningen og udførelsen af dobbelt-drabet, hvor vidner så fem mænd i og ved den sølvgrå stjålne Audi, der var flugtbilen.

Dobbelt-drabet skete efter ’forudgående aftale og planlægning’, lyder sigtelsen, som de sigtede nægter sig skyldige i.

To medlemmer af banden ’Shottaz’ fra Rinkeby ved Stockholm blev dræbt i en byge af skud fra en automatriffel og en pistol. Dødsofrene var den 23-årige ’Faisal’, der var ledende medlem af ’Shottaz’, og den 21-årige ’Gucci’.

Det lykkedes en anden 21-årig at flygte fra den blå Renault, som Shottaz-medlemmerne sad i, da der blev åbnet ild, og han slap uskadt. Men politiet mener, at han også skulle have været dræbt. Det fremgår af sigtelserne, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, at alle fire fængslede foruden de to drab også sigtes for drabsforsøg på den 21-årige.

Han er kendt i Sverige for tyverier og hæleri, viser svenske dokumenter. Han blev anholdt 24. maj i en sag om groft tyveri og blev varetægtsfængslet, men løsladt igen blot fem dage før skyderiet i Herlev. Den 21-årige bor i Stockholm-forstaden Spånga med sine forældre og fire søskende.

Har brugt ANPG

Af hensyn til efterforskningen holder politiet beviserne i sagen hemmelige, men Ekstra Bladet erfarer, at politiets automatiske system til nummerpladegenkendelse har spillet en vigtig rolle i at få identificeret gerningsmændene.

Dette ønsker efterforskningsleder Flemming Madsen ikke at kommentere, men siger generelt at ANPG er et godt redskab for politiet til efterforskning.

Drabsmændene kørte i en sølvgrå Audi S4 med nummeret CE 37 291. Den var stjålet på Kastrupvej, Københavns S, fredag 21. juni kl. 23.51. Bilen blev fundet på Skodsborgvej i Nærum med våbnene i. Bilen var antændt, men ilden gik ud.

Politiet fik varetægtsfængslet den første mistænkte 29. juni, og 12. juli blev tre medsigtede på 17, 18 og 19 år varetægtsfængslet 'in absentia', så politiet kunne udstede en nordisk arrestordre.

De blev anholdt i Stockholm, og torsdag blev den 19-årige frivilligt udleveret til Danmark og varetægtsfængslet i fire uger. To fætre på 17 og 18 år stritter imod en udlevering, men politiet forventer, at de kommer til Danmark indenfor et par uger.