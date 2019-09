Efter dobbelt røveri: To personer anholdt

Nordjyllands Politi har anholdt to formodede røvere i forbindelse med to røverier begået lørdag

Der er blevet begået to røverier i Nordjylland lørdag eftermiddag.

Nordjyllands Politi har dog allerede samme dag foretaget anholdelse af to mænd på henholdsvis 23 og 28 år, som formodes at stå bag røverierne.

Røverne havde først forsøgt sig i en kiosk på Vestergade i Aabybro, hvor de dog ikke formåede at få kontanter, men derimod en stor mængde skrabelodder, skriver TV2.

- De kom afsted med en kassette fyldt med skrabelodder og flygtede fra stedet i en sort bil, fortæller vagtchef Bruno Brix.

Omkring tre timer efter blev der begået endnu et røveri. Denne gang var det i en spillekiosken Vegas på Stationsvej i Brovst.

Fangede færden

Den ene af de to formodede røvere blev anholdt på en adresse, der ikke er hans hjem. På adressen fik en politihund færden af den anden eftersøgte mand, hvorfor de kunne følge duftsporet og foretage anholdelse nummer to.

De to anholdte har i skrivende stund ikke forhold til sigtelsen for dobbelt røveri. De er blevet afhørt i løbet af lørdag aften, hvorefter politiet har i sinde at fremstille dem i grundlovsforhør søndag med krav om varetægtsfængsling.