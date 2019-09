Efter dødsfald: Nu forbyder de e-cigaretter med smag

Syv dødsfald og 380 tilfælde af sygdom som følge af brugen af e-cigaretter har fået staten New York i USA til at bandlyse produkter til e-cigaretter med smag.

Det skriver flere medier, heriblandt nyhedsbureauet AP og TIME.

Det blev tirsdag besluttet, at staten bandlyser salget af alle produkter med smag, som ikke er mentol eller tobakssmag. Forbuddet sker øjeblikkeligt, og sælgere har to uger til at fjerne produkter med smag fra hylderne.

Mange unge rygere

Det var den demokratiske guvernør Andrew Cuomo, som foreslog et akut forbud søndag, hvilket blev stemt igennem af statens afdelinger for folkesundhed, 'Public Health' og 'Health Planning Council'.

I forslaget blev der lagt særlig vægt på, at der er et stort forbrug af e-cigaretter blandt unge mennesker i USA. Ifølge tal fra statens sundhedsafdeling bruger næsten 40 procent af elever fra det ældste klassetrin i high school e-cigaretter, mens 27 procent af elever generelt bruger dem.

Guvernøren peger særligt på produkter med smag af tyggegummi og candyfloss som værende rettet direkte mod unge. Tidligere har han indført en lov, som sætter mindstealderen for køb af tobaksprodukter op til 21 år, mens antiryge-kampagner fremover også skal involvere e-cigaretter.

- Vi ved ikke rigtigt, hvad de sundhedsmæssige konsekvenser af produkterne er, sagde han mandag.

Flere kritiserer, at mentol-produkter ikke er en del af forbuddet, og det vil derfor blive undersøgt, om denne smagsvariant bør tilføjes.

Forbuddet vil udløbe om 90 dage, medmindre det bliver fornyet. Flere andre stater overvejer ligeledes at indføre et forbud, mens også præsident Donald Trump har foreslået et forbud på nationalt niveau. Staten Michigan har vedtaget et forbud, men det er endnu ikke trådt i kraft.

'Det har været her i 12 år'

Flere sælgere af produkter til e-cigaretter har offentligt modsat sig forbuddet, som de mener er indført på et forkert grundlag. De mener desuden, at forslaget skulle have været igennem en proces med høring og afstemning, før det blev gennemført, hvilket ikke er tilfældet.

En mand ved navn Mike Kruger ejer to butikker med e-cigaretter i Albany-regionen, og han mener, at forbuddet kan få flere hundrede virksomheder som hans egen til at lukke.

Derudover mener han, at det giver cigaretrygere færre alternativer, hvis de leder efter en mulighed for at stoppe med at ryge.

- E-cigaretter har været her i 12 år, og nu kommer det her, siger han til AP.

Han mener ikke, at produkter med smag er problemet, og han peger i stedet på illegale produkter fra det sorte marked. Mange voksne søger også mod produkter med smag, og de er ikke kun for unge, siger han.

Selv foretrækker han en smag ved navn 'blå hindbær'.









