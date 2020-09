Efter dødsulykke: - Det gør ondt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Det var i forbindelse med udspringsdisciplinen canopy piloting, at en 54-årig faldskæmsudspringer søndag formiddag døde under tragiske omstændigheder ved DM i faldskærmsudspring i Herning.

Det fortæller sekretariatsleder i Dansk Faldskærms Union, Nikolaj Larsen. Han kalder canopy piloting for deres 'Formel 1'-disciplin.

Det er en disciplin med højhastighedslandinger langs vandet, siger han og tilføjer:

- Det er dygtige erfarne springere. Det er noget, man først gør, når man har sprunget en masse spring, så det er ikke noget, en uerfaren kommer til at springe overhovedet.

Foto: Ernst Van Norde

Se også: Dødsulykke ved DM i faldskærmsudspring

Ved canopy piloting manøvrerer springerne skærmene gennem forskellige baner over vand og land med hastigheder på over 100 km/t. Det fremgår af Dansk Faldskærms Unions hjemmeside, at Danmark har springere i denne disciplin, som er helt fremme på verdensranglisten.

Nikolaj Larsen var ikke selv til stede i Herning, men er blot blevet briefet om ulykken. Han ved derfor ikke, præcis hvad der er gået galt, men fortæller, at Havarikommissionen er taget til stedet for at undersøge ulykken.

- Vi er i gang med at finde ud af, hvad der er op ned i forhold til, hvad der er sket. Og selvfølgelig også i forhold til de pårørende. Så lige nu kan vi ikke sige specielt meget mere, siger han.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de pårørende er underrettet.

Nikolaj Larsen fortæller, at dødsulykker i forbindelse med faldskærmsudspring er et absolut særsyn i Danmark.

- Som i en hvilken som helst anden sport så kan man komme galt af sted, men jeg tror, at det er 4 år siden, at vi havde en dødsulykke i Danmark, og det var ikke inden for den her disciplin, siger han.

- Hvordan var din reaktion, da du blev orienteret?

- Rystet. Man kender jo hinanden. Det er en sport med 3500 medlemmer, så det er jo dybt tragisk. Jeg sagde hej til personen den anden dag. Det er trist. Ikke mindst for hans familie og endnu tættere springervenner, som selvfølgelig er endnu mere berørte. Så det er trist i en stor familie. Det gør ondt.