Efter dødsulykke: Nu advarer styrelse mod godsvogn

Otte mennesker mistede livet i den tragiske ulykke på Storebæltsbroen 2. januar, hvor et lyntog formodes at have kollideret med en lastvognstrailer fra en godsvogn.

Nu har Trafikstyrelsen udsendt en advarsel mod såkaldte lommevogne, som netop bruges til at køre med lastvognstrailere. Advarslen udstedes på baggrund af en orientering fra Havarikommissionen.

Det oplyser Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i en pressemeddelse.

Havarikommisionens foreløbige undersøgelser indikerer, at der kan være en mulig sikkerhedsmæssig risiko forbundet med fastgørelsen af sættevognen til skammel/saddel i forbindelse med transport.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ikke fået dokumentation for, at denne risiko er begrænset til en bestemt type 'lommevogne og skammel/saddel eller kombinationen af disse.

Derfor mente styrelsen, at der var grundlag for at iværksætte et sikkerhedsmæssigt tiltag i form af en generel advarsel mod brug af vogntypen ’lommevogne'. Det forklarer kontorchef Claus René Pedersson fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i en mail til pressen, som Ekstra Bladet har modtaget.



Derudover oplyser styrelsen, at de nu går i gang med nærmere at afklare, om denne risiko begrænses til bestemte typer af godsvogne eller bestemte typer af skamler/sadler.



'Denne advarsel gælder for det samlede danske jernbanenet, uanset om der er tale om gods i transit eller ej', skriver de i pressemeddelsen.

For tidligt at placere skyld

Det er endnu for tidligt at konkluderer, om netop problemer med lommevogne er årsagen til ulykken. Det mener Bo Haaning, leder af Jernbaneenheden i Havarikommisionen.

- Vi kan kun konkluderer, at vores undersøgelser har vist, at der kan være en sikkerhedsmæssig risiko ved brug af lommevogne. Dermed ikke sagt, at vi kan konkluderer, at det er skyld i ulykken. Det er alt for tidligt at udtale sig om på nuværende tidspunkt, fortæller han til Ekstra Bladet.

Men han understreger dog også, at det er almindelig procedure, at informere sikkerhedsstyrelser undervejs i undersøgelsen, hvis man opdager noget, der kan være potentielt farligt.

- En undersøgelse som denne, kan tage flere måneder, før den er færdig. Derfor er det selvfølgelig helt naturligt og soleklart, at vi underretter om mulige sikkerhedsmæssige risikoer løbende.

Værste ulykke i 30 år

Ulykken på Storebæltsbroen er den værste togulykke i Danmark i 30 år. På det forulykkede IC4-lyntog, som kørte fra Aarhus til Kastrup Lufthavn, var der 131 passagerer og tre DSB-medarbejdere om bord.

Otte passagerer, fem kvinder og tre mænd, mistede livet og derudover blev 16 personer kvæstet, heraf blev langt de fleste dog hurtigt udskrevet.

Godstoget fra DB Cargo kørte med trailere fra Høje Taastrup til Carlsbergs bryggeri i Fredericia, og var læsset med tomme øldåser.

Havarikommissionen arbejder endnu på at klarlægge de nærmere omstændigheder.