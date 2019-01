Efter dødsulykke: Nu mindes ofrene på begge sider af broen

Siden i går formiddag er der blevet lagt blomster både på Sjællands- og Fynssiden af Storebæltsbroen for at mindes de otte personer, der i onsdags mistede livet i den fatale togulykke

Et stort antal buketter er i løbet af i går og i dag blevet lagt på begge sider af Storebæltsbroen for at mindes de otte personer, der onsdag mistede livet i en fatal togulykke på den østlige del af broen.

Især på Nyborgsiden ligger der nu et mindre blomsterhav med både levende lys og mindeord ved en sten på parkeringspladsen ved Hjejlevej.

Siden i går er der blevet lagt blomster på parkeringspladsen ved Hjejlevej på Nyborgsiden af Storebæltsbroen.

Ifølge Ekstra Bladets mand er folk på stedet meget berørte.

- Folk gik stille hen, holdt lidt om hinanden og stod og kiggede lidt. Det var tydeligt at se, at det var mennesker, der var meget berørte af det, der skete i onsdags, siger han.

På Sjællandssiden ligger der også blomster, omend ikke så mange som på Fynssiden. De ligger ved flagstængerne ved betalingsanlægget i Halsskov.

Mindestederne er påbegyndt af Storebælt A/S, der i går formiddag lagde de første blomster og opfordrede folk til at følge deres eksempel.

'Vi har sænket flaget på halv, lagt blomster og tændt lys. Vi håber, at I vil gøre det sammen med os,' skriver selskabet på Facebook.

En af de omkomne, Kasper Brix Bærndt, boede på Grønland og det er formentligt i hans minde, at der er lagt et grønlandsk flag sammen med en buket blomster.

Blandt blomsterne ligger der flere mindeord.