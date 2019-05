Efter dødsulykke: Opfordrer til tjek af legeredskaber

Teknologisk Institut har nu slået fast, at dødsulykken skete, fordi gyngestativet ikke var forankret korrekt i jorden.

Kvinde dræbt på legeplads for øjnene af børn

De opfordrer nu ejere af alle landets legepladser til at tjekke deres legeredskaber efter.

'På baggrund af den konkrete sag opfordres der til at undersøge og vurdere forankringen på tilsvarende legeredskaber.'

'Teknologisk Institut opfordrer ejerne til at få kigget deres legeplads efter en ekstra gang, så risikoen for lignende ulykker formindskes,' skriver de i deres notat til Københavns Vestegns Politi.

Dødsulykken fandt sted lørdag 27. april, hvor en 31-årig kvinde mistede livet, da et gyngestativ væltede ned over hende.

Efterforsker fortsat

Politiet havde allerede på baggrund af den indledende efterforskning konkluderet, at der var tale om en fejlagtig forankring i jorden. Det bakkes altså nu op af notatet fra Teknologisk Institut.

'Vi kan kun støtte Teknologisk Instituts opfordring om, at alle legepladsejere tjekker forankringen af deres gyngestativer og andre bevægelige legeredskaber.'

'Relativt tidligt i efterforskningen meldte vi ud, at der var indikation på manglende forankring, og det er nu slået fast,' siger politiinspektør Mogens Lauridsen i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser desuden, at de vil rette kontakt til landets kommuner og boligselskaber for at informere om opfordringen fra Teknologisk Institut.

Efterforskningen af ulykken fortsætter med henblik på at finde ud af, om der er baggrund for at pålægge et strafferetsligt ansvar for ulykken.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Direktør hos Boligselskabet Baldersbo, Søren B. Christiansen, sendte søndag en opfordring til BL om lukning af gyngestativer. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Opfordring

Boligselskabet Baldersbo ejer den pågældende legeplads, hvor ulykken fandt sted, og allerede dagen efter ulykken spærrede de alle deres øvrige gyngestativer af, indtil disse er blevet tjekket for eventuelle fejl.

Direktør Søren B. Christiansen sendte på daværende tidspunkt en mail til brancheorganisationen BL, hvori han opfordrede andre til at gøre det samme.

- Jeg har ydermere gjort det, at jeg har tilskrevet vores organisation, BL, og informeret dem om hændelsen, og jeg har sagt, at jeg vil opfordre til, at man rundt omkring i boligselskaberne tager den slags gynger ud, indtil det er nærmere kontrolleret.

- Vi har selv lukket alle vores gynger i hele boligselskabet. Der er blevet bestilt ekstraordinær inspektion af alle, og de bliver først åbnet, når de er gennemgået fuldt ud. Det gør vi af sikkerhedsmæssige årsager - vi vil ikke stå i den her situation igen, sagde Søren B. Chrisiansen til Ekstra Bladet søndag.

Kvinde dræbt af gyngestativ: Derfor væltede det

Se også: Offer for dødsulykke mindes med blomster